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Hamas: İsrail'in Netzarim Koridoru'ndan Çekilmesi Soykırım Hedeflerinin Başarısızlığıdır

Hamas, İsrail ordusunun Netzarim Koridoru'ndan çekilmesini, Gazze'deki soykırım hedeflerinin başarısızlığa uğramasının bir işareti olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 13:18
Hamas: İsrail'in Netzarim Koridoru'ndan Çekilmesi Soykırım Hedeflerinin Başarısızlığıdır

Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ni kuzey-güney hattında bölen Netzarim Koridoru'ndan çekilmesinin, 15 aylık bir süreçte Gazze'deki soykırım hedeflerinin başarısızlıkla sonuçlandığını belirtti.

Hamas Sözcüsü Abdullatif Kanu, yaptığı yazılı açıklamada, geri dönüşler, esir takası operasyonlarının devam etmesi ve Netzarim'den çekilmenin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistin halkına karşı tam zafer ilanının yalan olduğunu gözler önüne serdiğini ifade etti.

Kanu, "İşgalin Gazze'de askeri kontrolü sağlama ve bölgeyi bölme çabaları, direnişin kahramanlığı ve halkımızın direnci karşısında başarısız oldu. İşgalin 15 ay süresince açlık, soykırım ve sistematik yıkımla başaramadığı şeyi, ABD Başkanı Donald Trump, gayrimenkul, anlaşmalar ve komisyonculuk aracılığıyla başaramaz." dedi.

Kanu, ayrıca, "Gazze'nin, halkın ve direnişçilerinin kararlılığıyla özgür kalmaya devam edeceğini ve hiçbir işgalci gücün bu toprağa giremeyeceğini" vurguladı.

Bugün İsrail ordusu, Hamas ile ateşkes anlaşması çerçevesinde Gazze Şeridi'ni kuzey-güney hattında ikiye bölen Netzarim Koridoru'ndan çekildi. Yerlerinden zorla edilen Filistinlilerin, İsrail ordusunun çekildiği Netzarim Koridoru üzerinde yaya ve araçlarıyla ilerlediği görüldü.

Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı
Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve buraya "sahip olacağını" söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin daha iyi olacağını savunmuştu. Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka bir seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.

ABD Başkanı Trump, ayrıca, "Gazze'yi, Orta Doğu'nun Rivierası'na dönüştürmeyi istediğini" belirtmişti.

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