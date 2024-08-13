Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Hamas: İsrail'in Savaş Suçları Doğrulandı

Hamas, Haaretz'in raporunun İsrail'in savaş suçu işlediğini ortaya koyduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 23:39
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 23:39
Hamas: İsrail'in Savaş Suçları Doğrulandı

Hamas, İsrail'in Savaş Suçlarını İfşa Etti

Hamas, Haaretz gazetesinin yayımladığı bir araştırma haberinin, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını ortaya koyduğunu duyurdu.

İzzet Er-Rişk'ten Çarpıcı Açıklamalar

Hamas'ın Siyasi Büro üyesi İzzet Er-Rişk, konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İsrail gazetesi Haaretz, Nazi işgal ordusunun Gazze'deki tünellerde ve binalarda arama yaparken Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını belgeleriyle ortaya koydu. Bu durum, uluslararası kamuoyunun İsrail ordusunu kınaması gereken savaş suçları işlemiş olduğunu bir kez daha kanıtlıyor."

Uluslararası Kuruluşlara Çağrı

Rişk, uluslararası kuruluşlar ve insan hakları örgütlerine, "İsrail'in işlediği suçları açığa çıkararak kınama ve yargı önünde hesap vermesini sağlama" çağrısında bulundu. Ayrıca, haberde bahsi geçen yeni suçların Uluslararası Adalet Divanı (UAD) önündeki soykırım davasına dahil edilmesini talep etti.

Haaretz'in Araştırma Haberi

İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde tuzak ihtimallerine karşı tünelleri ve binaları ararken Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını belgeliyor. Haberde, İsrail ordusunun Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin ofisi ile üst düzey subayların bilgisi dâhilinde bu uygulamanın sistematik olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

Faiz şöleni başladı! CEPTETEB, Alternatifbank, ONPlus’ta kazançlar 44 bin liraya ulaşıyor

Kış hazırlıkları başlasın! Isınma yardımı hükümetten onay aldı geliyor!

Emekliye bakanlıktan müjde! İndirimin feriştahı geliyor

Devlet kapısından 800.000 TL ödeme müjdesi! Hemen başvuranın şansı talihi açılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!

Faiz şöleni başladı! CEPTETEB, Alternatifbank, ONPlus’ta kazançlar 44 bin liraya ulaşıyor

Son 7 Gün! Hayallerinizi gerçekleştirecek Milli Emlak arazisi 37.000 TL’ye bekliyor

4A 4B 4C'lilere Ağustos Müjdesi! 17 Ağustos'ta çifte ödeme ve ek fırsatlar geliyor

21 Ağustos BİM indirimleri! Hafta sonu koştur koştur BİM'e gitmeyen kaçıracak

Kış hazırlıkları başlasın! Isınma yardımı hükümetten onay aldı geliyor!

Sabah sabah resmen açıklandı! 15 Ağustos'tan itibaren maaşlara yüzde 30 zam kararı

Emekliye bakanlıktan müjde! İndirimin feriştahı geliyor

Öğrenciler ve ebeveyn düğün bayram edecek! O marketten 5 değil 7 değil tam 10 sayfalık dev indirimler...

Tüm artışlara inat BİM’de lıkır lıkır aldıracak süt ürünleri kampanyası: 3 Kilosu 80 TL’den düşüyor

Devlet kapısından 800.000 TL ödeme müjdesi! Hemen başvuranın şansı talihi açılacak