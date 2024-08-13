Hamas: İsrail'in Savaş Suçları Doğrulandı

Hamas, İsrail'in Savaş Suçlarını İfşa Etti

Hamas, Haaretz gazetesinin yayımladığı bir araştırma haberinin, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını ortaya koyduğunu duyurdu.

İzzet Er-Rişk'ten Çarpıcı Açıklamalar

Hamas'ın Siyasi Büro üyesi İzzet Er-Rişk, konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İsrail gazetesi Haaretz, Nazi işgal ordusunun Gazze'deki tünellerde ve binalarda arama yaparken Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını belgeleriyle ortaya koydu. Bu durum, uluslararası kamuoyunun İsrail ordusunu kınaması gereken savaş suçları işlemiş olduğunu bir kez daha kanıtlıyor."

Uluslararası Kuruluşlara Çağrı

Rişk, uluslararası kuruluşlar ve insan hakları örgütlerine, "İsrail'in işlediği suçları açığa çıkararak kınama ve yargı önünde hesap vermesini sağlama" çağrısında bulundu. Ayrıca, haberde bahsi geçen yeni suçların Uluslararası Adalet Divanı (UAD) önündeki soykırım davasına dahil edilmesini talep etti.

Haaretz'in Araştırma Haberi

İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde tuzak ihtimallerine karşı tünelleri ve binaları ararken Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını belgeliyor. Haberde, İsrail ordusunun Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin ofisi ile üst düzey subayların bilgisi dâhilinde bu uygulamanın sistematik olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.