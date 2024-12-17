Hamas: Katar'daki Görüşmeler Olumlu, Anlaşma İçin Yeni şartlar Gelmemeli

Hamas, Katar'daki Görüşmeleri Değerlendirdi

Hamas, Katar'ın başkenti Doha'da bugün ateşkes için ciddi ve olumlu görüşmeler gerçekleştirildiğini duyurdu. Hamas, anlaşmaya varılması için İsrail'in yeni şartlar öne sürmekten vazgeçmesi gerektiğini vurguladı.

Görüşmelerin Ayrıntıları

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, Doha'daki görüşmelerin Katar ve Mısır gibi arabulucu ülkelerin himayesinde gerçekleştiği ifade edildi. Açıklamada, "Ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılması, işgalcinin yeni şartlar öne sürmemesiyle mümkün olacak," denildi.

Geçmişteki Esir Takası ve Ateşkes

Kasım 2023 tarihinde Hamas ile İsrail arasında karşılıklı esir takası gerçekleştirilmiş ve Gazze Şeridi'nde geçici bir ateşkes sağlanmıştı. Ancak, bu ateşkesin ardından İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını yeniden başlattı.

Hamas'ın elinde yaklaşık 100 İsrailli esir bulunduğu belirtiliyor.