Hamas Lideri Sinvar, Saldırının Öncesinde 3 Gün Boyunca Aç Kaldı

Hamas Lideri Yahya Sinvar'ın Son Günleri

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Refah şehrine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın, 16 Ekim 2023'teki ölümünden önce 3 gün boyunca gıda almadığı bildirildi.

Ailesini Güvenli Bir Bölgeye Gönderdi

Londra merkezli Şarkul Avsat gazetesinin adını açıklamadığı kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Sinvar 7 Ekim'den itibaren Gazze'deki saldırılar nedeniyle ailesini daha güvenli olduğu düşünülen bir bölgeye gönderdi ve onlarla yalnızca mektupla iletişim kurabildi.

Ölümden Önceki Durumu

Gazete, Sinvar'ın otopsisi sonucunda, saldırıdan üç gün önce hiçbir şey yemediğinin tespit edildiğini aktardı. Ayrıca, Sinvar'ın ailesiyle iletişim kurmasının yalnızca 1 ya da 1,5 ayda bir mümkün olabildiği ifade edildi.

İsrail Yönetiminin İddiaları

İsrail hükümeti, Gazze'ye giden yardımların Hamas tarafından alındığını ve bu yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmadığını sıklıkla dile getiriyor. Sinvar'ın 16 Ekim'de, Gazze'nin güneyindeki Refah'ta İsrail askerleriyle girdiği bir çatışmada öldüğü kaydedildi.

Çatışmanın Detayları

Tel Aviv yönetimi, Sinvar'ın Gazze'de tünellerde saklandığını ve İsrailli esirleri kendisine kalkan olarak kullandığını iddia ediyordu. Ancak, yapılan araştırmalar sonucunda Sinvar'ın yanında hiçbir İsrailli esir olmadığı ve Tel Sultan bölgesinde bir binada arkadaşlarıyla birlikte çatışırken yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.