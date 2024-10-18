Hamas Lideri Yahya Sinvar Hayatını Kaybetti

Hamas'tan Acı Açıklama

Hamas, hareketin liderlerinden Yahya Sinvar’ın İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Halil el-Hayye'nin Açıklamaları

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, konuyla ilgili olarak yaptığı video açıklamasında, Sinvar’ın cesaretle savaştığını ve cephelerde aktif olarak yer aldığını belirtti.

Mücadele Devam Edecek

Hayye, bu noktada şu ifadeleri kullandı: "Mücadelemiz, Kudüs başkenti ile kendi Filistin devletimizi kurana dek sürecek."

İsrail’in Çekilmesi ve Tutuklular

Hamas yetkilisi el-Hayye, ayrıca Gazze'ye yönelik saldırıların durmadığı, İsrail'in bölgeden tamamen çekilmediği ve Filistinli tutukluların serbest bırakılmadığı sürece, İsrailli esirlerin geri dönmeyeceğini vurguladı.