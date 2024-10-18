DOLAR
34,24 -0,45%
EURO
37,2 -0,35%
ALTIN
2.981,59 -0,96%
BITCOIN
2.326.689,2 -1,48%

Hamas Lideri Yahya Sinvar Hayatını Kaybetti

Yahya Sinvar, İsrail saldırısında yaşamını yitirdi. Hamas, mücadeleye devam edeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 15:23
Hamas Lideri Yahya Sinvar Hayatını Kaybetti

Hamas'tan Acı Açıklama

Hamas, hareketin liderlerinden Yahya Sinvar’ın İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Halil el-Hayye'nin Açıklamaları

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, konuyla ilgili olarak yaptığı video açıklamasında, Sinvar’ın cesaretle savaştığını ve cephelerde aktif olarak yer aldığını belirtti.

Mücadele Devam Edecek

Hayye, bu noktada şu ifadeleri kullandı: "Mücadelemiz, Kudüs başkenti ile kendi Filistin devletimizi kurana dek sürecek."

İsrail’in Çekilmesi ve Tutuklular

Hamas yetkilisi el-Hayye, ayrıca Gazze'ye yönelik saldırıların durmadığı, İsrail'in bölgeden tamamen çekilmediği ve Filistinli tutukluların serbest bırakılmadığı sürece, İsrailli esirlerin geri dönmeyeceğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
RTÜK'ten Yeni Gündüz Kuşağı Etik İlkeleri
2
Erdemli'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
3
Otomobil Dolandırıcılığında Üç Tutuklama
4
Ürdün Ordusu'ndan Sınır Geçişi İddialarına Yanıt
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MESS Genel Kurulu'nda Metal Sanayisine Vurgu Yaptı
6
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan ile Görüştü
7
İsviçre Basını: İstabul'daki Müzakerelerde ABD ve İngiltere'nin Rolü

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor