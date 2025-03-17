Hamas: Netanyahu Ateşkes Yükümlülüklerinden Kaçıyor

Hamas, Netanyahu'nun ateşkes yükümlülüklerinden kaçtığını ve Gazze'yi cezalandırmaya devam ettiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 21:38
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 21:38
Hamas: Netanyahu Ateşkes Yükümlülüklerinden Kaçıyor

Hamas'tan Sert Açıklama

Hamas, İsrail'in Gazze'ye açılan sınır kapılarını kapatmaya ve abluka uygulamaya devam etmesinin, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ateşkes anlaşmasının yükümlülüklerinden kaçma konusundaki ısrarının açık bir kanıtı olduğunu ifade etti.

Filistinlilerin Acısı

2 milyondan fazla Filistinlinin açlık ve susuzlukla cezalandırıldığına dikkat çeken Hamas, bu durumun Netanyahu hükümetinin Gazze'deki İsrailli esirlere karşı kayıtsızlığının ve uluslararası insani hukuku hiçe saymasının bir yansıması olduğunu vurguladı.

Ateşkes Anlaşmasının İhlali

Hamas’ın Telegram sayfasından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ateşkes anlaşmasını açıkça ihlal eden suçlarının arttığı'na dikkat çekildi. Anlaşmanın imzalanmasından bu yana şehit sayısının yaklaşık 160'a yükseldiği bildirildi.

Uluslararası Topluma Çağrı

Ateşkes anlaşmasının arabulucuları olan ‘garantör’ ülkelere bu suçları durdurmak için derhal müdahil olmaları çağrısı yapılırken, uluslararası toplumdan da bu konudaki sorumluluğunu üstlenmesi istendi.

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