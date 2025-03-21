Hamas: Netanyahu, Gazze Müzakerelerini Manipüle Ediyor

Hamas, Netanyahu'yu Eleştiriyor

Hamas, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın açıklamalarının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes müzakerelerini manipüle ettiğini doğruladığını ifade etti.

Açıklamada, Bar'ın Netanyahu tarafından görevden alındığına vurgu yapılarak, “Bar'ın açıklamaları, Netanyahu'nun ateşkes müzakerelerini kasıtlı olarak manipüle ettiğini ve her türlü anlaşmayı engellemeye çalıştığını ortaya koyuyor.” denildi.

Netanyahu’nun Stratejisi Eleştiriliyor

Hamas, Bar'ın istihbarat alanındaki içsel itiraflarının, Netanyahu'nun “herhangi bir esir takası anlaşmasının önündeki gerçek engel” olduğunu doğruladığını iddia etti.

Ayrıca, Netanyahu'nun etkili güvenlik figürlerini müzakerelerden çıkarma çabalarının, hükümetinin yaşadığı iç krizi sembolize ettiğine dikkat çekildi. Hamas, Netanyahu'nun gerçek bir ateşkes anlaşmasına varma konusunda ciddiyetsiz olduğunu vurguladı.

ABD’ye Yönelik Çağrı

Hamas, ABD'ye seslenerek, “Amerikalı yetkililer, ateşkes anlaşmasını bozmaktan Hamas'ı sorumlu tutmayı bırakmalı ve esirlerin acılarının sorumluluğunu doğrudan Netanyahu'ya yüklemeli.” ifadelerini kullandı. Açıklamada, esirlerin serbest kalmasının tek yolunun, Gazze'ye saldırıları durdurmak ve sağduyulu bir şekilde ateşkes anlaşmasını uygulamak olduğu öne sürüldü.

Şin-Bet Direktörü'nün Görevden Alınması

İsrail Başbakanı Netanyahu, Şabak Direktörü Ronen Bar ile görüştükten sonra, hükümetin bu hafta içinde Bar’ı görevden alacağını açıklamıştı. Netanyahu, Bar'a güvenmediğini belirtirken, Dışişleri Bakanı Gali Baharav-Miara, başbakanın onun görevden alınmasını keyfi bir şekilde yapamayacağını ifade etti.

İsrail'de muhalefet, Netanyahu'nun kararına tepki olarak hükümet karşıtı gösteriler düzenledi. Şin-Bet'in direktörünün görevden alınması, ülke tarihinde bir ilk olma özelliğine sahip olduğu için dikkat çekti.