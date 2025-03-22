Hamas, Şeyh Ahmed Yasin'in Mirasını Sürdüreceğini Duyurdu

Hamas, Şeyh Ahmed Yasin'in suikasta uğramasının 21. yılında, direniş mirasını yaşatacaklarını bildirdi.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 15:46
Hamas, Şeyh Ahmed Yasin'in Mirasını Sürdüreceğini Duyurdu

Hamas, Filistin direnişinin simgesi ve hareketin kurucularından Şeyh Ahmed Yasin'in, suikasta uğrayışının 21. yılı nedeniyle, onun izinden yürümeye ve direniş mirasını yaşatmaya devam edeceğini duyurdu.

Filistin'in direniş sembolü olan Şeyh Yasin, 22 Mart 2004'te sabah namazını kıldığı camiden çıkarken, İsrail ordusuna ait helikopterlerden atılan füzelerle hayatını kaybetmişti. Bu olay, Filistin halkı üzerinde derin bir etki bırakmış ve direnişin sembolü haline gelmiştir.

Hamas, Şeyh Yasin'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Toprağımızı ve kutsallarımızı savunarak, direnişi stratejik bir seçenek olarak tutuyoruz. İşgalci siyonistlerin Şeyh Ahmed Yasin’i şehit etmesinin 21. yılında, Filistin halkı onun mirasını ve yolunu hatırlayarak haklarına, topraklarına ve kutsallarına sahip çıkma kararlılığını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Filistin halkının sabır ve kararlılıkla özgürlük ve bağımsızlık mücadelesine devam edeceği vurgulandı. "Şeyh Yasin ve diğer liderlerin şehit edilmesi, halkımızın direncini kırmakta başarılı olamayacaktır. İşgalcilerin halkımızı zorla göç ettirme çabaları da başarısız olacaktır," denildi.

Hamas'ın açıklaması, Filistin halkının zorluklara rağmen güçlü ve kararlı duruşunu da ortaya koyarak devam etti: "Şehid Şeyh Ahmed Yasin'in şehadet yıl dönümünde, onun mücadelesine olan sadakatimizi sürdürüyoruz. Şehitlerimizin ve milli sembollerimizin öldürülmesi, halkımızın mücadelesini durduramayacaktır. Direnişin kararlılığı devam edecektir."

Hamas, başta Şeyh Ahmed Yasin olmak üzere Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) önde gelen isimleri tarafından 14 Aralık 1987'de kurulmuş, 1992'de de İzzeddin el-Kassam Tugayları adıyla silahlı direniş kanadı oluşturulmuştur.

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