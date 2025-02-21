Hamas, Shiri Bibas'ın Cenazesini Kızılhaç'a Teslim Etti

Hamas, İsrailli esir Shiri Bibas'ın cenazesini Uluslararası Kızılhaç'a teslim etti. Cenaze Gazze'den alındı ve İsrail'e götürülmek üzere hazırlandı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 23:21
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 23:21
Hamas, Shiri Bibas'ın Cenazesini Kızılhaç'a Teslim Etti

Hamas'tan Kızılhaç'a Teslimat

Hamas, uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken bir adım atarak, İsrailli esir Shiri Bibas'ın cenazesini Uluslararası Kızılhaç'a teslim etti. Bu gelişme, dün gerçekleştirilen cenaze teslimatları arasında Bibas'a ait olduğu değerlendirilen naaşın bulunmadığının anlaşılması sonrası gerçekleşti.

İsrail Ordusu'ndan Doğrulama

İsrail’in Maariv gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu, Shiri Bibas'a ait olduğu düşünülen cenazenin Kızılhaç yetkililerine teslim edildiğini doğruladı. Hamas, Bibas'ın cenazesinin alınması için Kızılhaç'a bir çağrıda bulundu.

Cenazenin Taşınması

Kızılhaç, cenazeye ait tabutu Gazze Şeridi'nden teslim alarak İsrail'e götürmek için hazırlıkların yapıldığını bildirdi. Bu durum, bölgedeki gerginliği artıran önemli bir gelişme olarak kaydedildi.

Önceki Cenaze Teslimatları

Hamas, daha önce Gazze Şeridi'nde, 20 Şubat tarihinde ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, "İsrail saldırısında ölen 4 İsrailli esire ait olduğu düşünülen cenazeyi" Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etmişti. Ancak, İsrail yönetimi, Shiri Bibas'a ait olduğunu düşündükleri cenazenin aslında Filistinli bir kadına ait olduğunu iddia etmişti.

Detaylı İnceleme Süreci

Hamas, konuyla ilgili detaylı bir inceleme yapacaklarını bildirerek, "Bir hata veya cenazelerin karışabileceği ihtimalini göz önünde bulunduruyoruz. (İsrailli) ailenin Filistinlilerle kaldığı yerin işgalciler tarafından bombalanması sonucu karışıklık doğmuş olabilir." açıklamasında bulundu.

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