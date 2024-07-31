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Hamas Siyasi Büro Başkanı için Gaziantep ve Adıyaman'da Dua Törenleri

Gaziantep ve Adıyaman'da, suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için dualar edildi.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 22:23
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 22:47
Hamas Siyasi Büro Başkanı için Gaziantep ve Adıyaman'da Dua Törenleri

Hamas Lideri İsmail Heniyye için Dua Etme Gelenekleri

İran’ın başkenti Tahran’da hedef alınarak suikaste uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Türkiye'nin Gaziantep ve Adıyaman şehirlerinde dua etkinlikleri gerçekleştirildi.

Gaziantep’te Dua Töreni

Gaziantep Kudüs Platformu öncülüğünde, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda bir araya gelen kalabalık, akşam namazını birlikte kıldı. Namazın ardından, adına Kur'an-ı Kerim okunan Heniyye için dua yapıldı. Etkinlik sırasında katılımcılar, İsrail aleyhine sloganlar attılar.

Gaziantep Kudüs Platformu Başkanı Murat Şahin, Heniyye’nin cenazesinin ardından düzenlenecek gıyabi cenaze namazına tüm vatandaşları davet etti.

Adıyaman’da Gıyabi Cenaze Namazı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde ise, İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı. 100. Yıl Parkı’nda düzenlenen etkinlikte, Kahta STK Platformu adına konuşan İsmail Öner, "Heniyye’nin şehadet haberinin tüm dünyada olduğu gibi burada da herkesi derinden etkilediğini" ifade etti.

Öner, Heniyye’nin şehadeti arkasında İsrail, ABD ve İngiltere'nin olduğunu belirterek, "300 gün boyunca on binlerce insanı acımasızca katleden cinayet şebekesi, bu sabah bir cinayet daha işledi. Şehit Heniyye, davası için cesurca direndi ve ailesini feda etti. Bizler şimdi onun bıraktığı ağır yükün sorumluluğunu taşımak zorundayız." dedi.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için...

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Gaziantep'te dua edildi. Gaziantep Kudüs Platformu üyeleri öncülüğünde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan grup, akşam namazı kıldı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için...

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Gaziantep'te dua edildi. Gaziantep Kudüs Platformu üyeleri öncülüğünde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan grup, akşam namazı kıldı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için...

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Gaziantep'te dua edildi. Gaziantep Kudüs Platformu üyeleri öncülüğünde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan grup, akşam namazı kıldı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için...

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Gaziantep'te dua edildi. Gaziantep Kudüs Platformu üyeleri öncülüğünde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan grup, akşam namazı kıldı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için...

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Gaziantep'te dua edildi. Gaziantep Kudüs Platformu üyeleri öncülüğünde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan grup, akşam namazı kıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı...

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı...

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

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