Hamas'tan ABD'ye Tepki: Waltz'ın Açıklamaları Gerçekleri Çarpıtıyor

Hamas, Waltz'ın İfadelerini Eleştirdi

Hamas, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'un "Hamas'ın esirleri serbest bırakmak yerine savaşı seçtiği" yönündeki sözlerini gerçekleri çarpıtmak olarak nitelendirdi.

Filistin Halkının Durumu

Hamas tarafından yapılan açıklamada, Waltz'un bu ifadeleri, ABD'nin Filistin halkına yönelik saldırılarında İsrail ile ortaklık içinde olduğunu ve Gazze'deki 2 milyondan fazla insanı hedef alan soykırım, aç bırakma ve abluka politikalarına açık desteğini vurguladığı belirtildi.

Açıklamada, "İsrail'in ateşkes girişimlerini reddettiği, öldürme, aç bırakma ve ablukayı sürdürdüğü gerçeğini göz ardı eden bu sözler, gerçeği çarpıtmaktır," ifadelerine yer verildi.

Direnişin Girişimleri

Filistin direnişinin ateşkes ve kapsamlı esir takası anlaşması için açık girişimlerde bulunduğu, ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ekibinin bunları bilinçli bir şekilde reddettiği vurgulandı. Ayrıca, İsrail’in kendini savunma hakkından bahsetmenin gerçeği çarpıtmak olduğu kaydedildi.

Ateşkesin Bozulması ve İleri Süreç

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze’ye karşı 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılara yeniden başladı. Bu süre zarfında çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 600'e yakın Filistinlinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 1000 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hamas, İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmediğini açıklayarak, Gazze'de Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını ifade etti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Başbakan Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatılması dikkat çekici bir durum.