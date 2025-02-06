Hamas'tan Acil Arap Zirvesi Çağrısı: Filistinlilerin Yerinden Edilmesine Karşı Çıkıyor

Hamas, Filistinlilerin Yerinden Edilmesine Karşı Acil Zirve Çağrısı Yaptı

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ni ele geçirme planına karşılık olarak, Filistinlilerin yerlerinden edilmesini reddetmek için acil bir Arap zirvesi yapılması çağrısında bulundu.

Sözcü Hazım Kasım'dan Açıklama

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "Yerinden edilme projesine karşı acil bir Arap zirvesi düzenlenmesini talep ediyoruz." ifadelerine yer verdi. Kasım, Trump'ın projesini reddetmenin yeterli olmayacağını, bu noktada Filistin birliğinin şart olduğunu vurguladı.

Birlik ve Mücadele Çağrısı

Kasım, Filistinli grupları Trump'ın projelerine karşı bir araya gelmeye davet etti. Ayrıca, Arap ülkelerinin Trump'ın baskılarına karşı koymasını ve yerinden edilmeye karşı net tutumlarını korumalarını istedi. "Arap halkları ve uluslararası örgütler de Trump'ın projesini reddetmek için güçlü adımlar atmalıdır," diyen Kasım, uluslararası destek çağrısında bulundu.

İşgalin Yerini Alma Reddi

Kasım, Trump'ın Gazze Şeridi'ni işgal etme niyetini eleştirerek, "Gazze'yi yönetmek için herhangi bir devlete ihtiyacımız yok ve bir işgalin yerine başka bir işgalin getirilmesini kabul etmiyoruz." dedi.

Trump'ın Gazze'yi Devralma Planı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını belirtti. Trump, Gazze'deki patlamamış bombalar ve diğer silahların temizlenmesi konusunda sorumluluk alacaklarını ifade etti.

Trump, Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş bir alan olduğunu ve bu şartlar altında Filistinlilerin, başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelere yerleşim için gitmelerinin daha iyi olacağını savundu.

"ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız," diyen Trump'ın söylemleri, uluslararası arenada tartışmalara neden olmaya devam ediyor.