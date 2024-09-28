DOLAR
34,16 0,08%
EURO
38,11 0,02%
ALTIN
2.913,97 0,03%
BITCOIN
2.246.245,37 0,14%

Hamas'tan Hizbullah Lideri İçin Taziye Mesajı

Hamas, İsrail saldırısında yaşamını yitiren Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah için taziye mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 15:49
Hamas'tan Hizbullah Lideri İçin Taziye Mesajı

Hamas'tan Taziye Mesajı

Hamas, İsrail ordusunun düzenlediği bir hava saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah için bir taziye mesajı yayınladı.

Mesajın Detayları

Yazılı açıklamada, Nasrallah'ın, Filistin halkına ve direnişine destek olma amacıyla hayatını kaybettiği vurgulandı. Ayrıca, Lübnan halkına ve Hizbullah'a, en içten taziyeler sunuldu.

İsrail'in Saldırısı Kınandı

Açıklamada, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırının, uluslararası değerleri hiçe saydığı ve Nasrallah'ın ölümünün, uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden bir terör eylemi olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Dayanışma Vurgusu

Hamas, Hizbullah ile olan dayanışmanın altını çizerek, Lübnan ve Filistin'e yönelik saldırıların sonuçlarından İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'ni sorumlu tuttu.

Hizbullah Açıklaması

Hizbullah, Hasan Nasrallah'ın dün, Beyrut'un güney bölgelerine yapılan İsrailli hava saldırılarında yaşamını yitirdiğini duyurdu.

İLGİLİ HABERLER

Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

Öğrencilere müjde! Devlet destekli ekmek kapısı projesi açıklandı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
890 Yıllık Cami Kebir'in Kapıları Aslına Uygun Yenilendi
2
3600 Ek Gösterge Talebiyle Gösteri
3
Görme Engelli Yazar Halis Kuralay ve Sultanbeyli Kitap Fuarı Buluşması
4
Sakarya'da Düzensiz Göçmenler Ele Geçirildi
5
İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırılarında Can Kaybı Artıyor
6
Samsun'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
7
Ahu Tuğba Son Yolculuğuna Uğurlandı

Emlak Konut yeni kampanyasında ödeme planı ortaya çıktı! 72 Aya Varan Vade ile Ev Sahibi Olmanın Tam Zamanı

Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

Milyonlarca sürücüye müjde geldi! Radar cezaları geri ödenecek

Öğrencilere müjde! Devlet destekli ekmek kapısı projesi açıklandı

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek