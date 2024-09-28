Hamas'tan Hizbullah Lideri İçin Taziye Mesajı

Hamas'tan Taziye Mesajı

Hamas, İsrail ordusunun düzenlediği bir hava saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah için bir taziye mesajı yayınladı.

Mesajın Detayları

Yazılı açıklamada, Nasrallah'ın, Filistin halkına ve direnişine destek olma amacıyla hayatını kaybettiği vurgulandı. Ayrıca, Lübnan halkına ve Hizbullah'a, en içten taziyeler sunuldu.

İsrail'in Saldırısı Kınandı

Açıklamada, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırının, uluslararası değerleri hiçe saydığı ve Nasrallah'ın ölümünün, uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden bir terör eylemi olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Dayanışma Vurgusu

Hamas, Hizbullah ile olan dayanışmanın altını çizerek, Lübnan ve Filistin'e yönelik saldırıların sonuçlarından İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'ni sorumlu tuttu.

Hizbullah Açıklaması

Hizbullah, Hasan Nasrallah'ın dün, Beyrut'un güney bölgelerine yapılan İsrailli hava saldırılarında yaşamını yitirdiğini duyurdu.