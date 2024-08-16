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Hamas'tan İsrail'e Sert Eleştiriler: Gazze'deki Soykırım Derinleşiyor

Hamas yetkilisi, İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri göçe zorlayarak, soykırımı derinleştirdiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 18:34
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 18:34
Hamas'tan İsrail'e Sert Eleştiriler: Gazze'deki Soykırım Derinleşiyor

Hamas: İsrail'in Zoraki Göç Stratejisi

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rışk, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki Filistinlileri göç etmeye zorlamasının, Filistin halkının maruz kaldığı toplu cezalandırma politikalarını ve "soykırım" uygulamalarını derinleştirdiğini savundu.

Sivillere Yönelik Saldırılar

Rışk, yaptığı açıklamada, "İsrail'in savunmasız sivillere karşı sürdürdüğü saldırılar, Filistinlilerin iradesini kırmak ve acılarını artırmak amacıyla yerinden etmeyi bir silah olarak kullandığı bir duruma işaret ediyor" dedi.

İnsanlık Suçları ve Uluslararası İhlaller

Hamas yetkilisi, İsrail’in 'güvenli bölgeleri' hedef alarak masum insanlara katliam yaptığını vurguladı. Rışk, "İsrail sadece bölgeleri boşlatmayı değil, aynı zamanda Filistin halkına karşı yeni katliamlara zemin hazırlamayı hedefliyor" açıklamasında bulundu.

Uluslararası Tepkiler ve ABD'nin Rolü

Rışk, devam eden saldırılar nedeniyle ABD yönetiminin de sorumluluğuna dikkat çekerek, dünya liderlerine İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulundu.

Çadır Saldırısı ve Kaybeden Civiller

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki yerinden edilmiş 1 milyondan fazla Filistinliyi sıkıştırarak "insani bölge" olduğunu iddia ettiği El-Mavasi bölgesine yenice saldırı başlatacağını duyurdu. Tüm bu gelişmeler, bölgedeki halkın büyük kayıplar yaşamasına neden oldu ve Gazze'de devam eden çatışmaların ardındaki dramı gözler önüne serdi.

Geçmişteki Saldırılar ve Zorunlu Göç Uyarıları

Bu saldırılardan önceki gün, El-Mevasi bölgesinde düzenlenen bir tahliye uyarısının ardından, oradaki sivil halkın çadırlarına yönelik hava saldırısında 3'ü çocuk olmak üzere 4 Filistinli yaşamını yitirmişti. İsrail, bu bölgenin "güvenli" olduğuna yönelik iddialarını sürdürüyor, ancak bölgedeki sivil kayıplar bunu sorgulatıyor.

Gelecek İçin Çözüm Arayışları

Gazze Şeridi'nde yaşanan bu insani kriz, uluslararası toplumda acil çözüm arayışlarını da beraberinde getiriyor. Deyr el-Belah, Han Yunus ve Refah gibi bölgelerde yaşanan çatışmalar, toplumların vicdanını sızlatmaya devam ediyor.

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