Hamas'tan İsrail'e Tepki: 'Harita İşgal Niyetini Ortaya Koyuyor'

Hamas, İsrail'in Haritasına Sert Tepki Gösterdi

Hamas, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden yayınladığı ve Filistin, Ürdün, Lübnan ve Suriye topraklarını "tarihi sınırları" içinde gösteren haritaya tepki gösterdi. Yapılan yazılı açıklamada, bu haritanın, İsrail'in Filistin ve Arap topraklarını işgal etme niyetini açığa çıkardığı ifade edildi.

İsrail’in Saldırgan Politikaları Vurgulandı

Açıklamada, söz konusu paylaşımla birlikte İsrail'in saldırgan, sömürgeci doğası ve yayılmacı hırsları olduğu belirtilerek, bu durumun bölge halklarını kontrol altında tutma ve kaynaklarını yağmalama amacıyla artan saldırganlık niyetini gösterdiği kaydedildi.

Hamas, aynı zamanda bu harita ile İsrail'in bölgedeki politikalarını gün yüzüne çıkardığını vurgulayarak, Arap ve İslam ülkelerinin bu duruma karşı önlemler alması gerektiğini dile getirdi.