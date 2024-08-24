Hamas'tan İsrail'e Tepki: Kur'an-ı Kerim'e Yapılan Saldırılar Faşizmdir

Hamas, İsrail'in Saldırısını Kınıyor

Hamas, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'ndeki camilere yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda Kur'an-ı Kerim nüshalarını yakmasının faşist bir davranış olduğunu açıkladı.

Camilere Yönelik Saygısızlık

Basında yer alan görüntülerde, İsrail askerlerinin camilerde Kur'an-ı Kerim'leri yakması net bir şekilde ortaya kondu. Hamas, Gazze'nin kuzeyindeki Beni Salih Camisi'nde yaşanan olayları kınayarak şunları belirtti:

"Camilere hürmetsizlik edilmesi ve Kur'an-ı Kerim nüshalarının yakılması, İsrail askerlerinin karakterini ve ümmetin kutsallarıyla olan bağını hedef alan faşist tutumlarını göstermektedir."

Sosyal Medyada Paylaşılan Görüntüler

Hamas, İsrail askerlerinin bu nefret dolu eylemlerini kayıt altına alarak sosyal medyada paylaşmasının, Gazze halkına yönelik sürmekte olan acımasız soykırımı gözler önüne serdiğini ifade etti. Açıklamada, Arap ve İslam dünyasının bu tür davranışları kınamaya çağrıldığı vurgulandı.

Medya Bilgileri

Katar merkezli Al Jazeera Televizyonu, 23 Ağustos'ta Beni Salih Camisi'ne gerçekleştirilen saldırıyı ve Gazze'nin en eski camilerinden biri olan Ulu Camii'nin yıkılışını gözler önüne seren görüntüleri yayınladı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin verilerine göre, İsrail ordusunun saldırıları sonucunda 610 cami tamamen, 214 cami ise kısmen yıkılmıştır.