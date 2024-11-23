DOLAR
34,54 0,02%
EURO
36 0,05%
ALTIN
3.005,98 0%
BITCOIN
3.415.321,52 0,26%

Hamas'tan İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi'ne Baskına Sert Tepki

Hamas, İsrail'in aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in Harem-i İbrahim Camisi'ne düzenlediği baskını 'ciddi bir ihlal' olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 01:07
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 01:07
Hamas'tan İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi'ne Baskına Sert Tepki

Hamas'tan Sert Tepki

Hamas, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir'in Filistin topraklarını gasbeden binlerce İsrailli ile birlikte Harem-i İbrahim Camisi'ne yaptığı baskını sert bir dille kınadı. Bu baskın, "devam eden suçlar ve kutsalları tehdit eden Yahudileştirme projeleri" çerçevesinde değerlendirildi.

Baskın ve Ciddi İhlal

Açıklamada, Ben-Gvir ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler'in işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'ne düzenledikleri baskının ciddi bir ihlal olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, "Ben-Gvir'in, Filistin topraklarını gasbeden binlerce İsrailli ile Harem-i İbrahim Camisi'ne baskın düzenlemesi, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te İslam ve Hristiyan kutsallarımızı tehdit eden bir eylemdir" ifadelerine yer verildi.

İsrail Hükümeti Suç İşlemeye Teşvik Ediyor

Hamas, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da suç planlarını hayata geçirme çabaları içerisinde olduğunu, Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri Filistin halkına karşı suç işlemeye teşvik ettiğini belirtti. Ayrıca, suç işleyenlere karşı hesap soracak mekanizmaların durdurulduğu vurgulandı.

Filistinlilere Çağrı

Açıklamada, Batı Şeria'daki Filistinlilerin, "İsrail'in tehlikeli tedbirleri ve terör döngüsünü" kırmak için ayaklanması gerektiği ifade edilirken, İsrail işgali ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle mücadeleye çağrıda bulunuldu.

Harem-i İbrahim Camisi'nin Önemi

Harem-i İbrahim Camisi, işgal altındaki Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal dördüncü cami olarak biliniyor. Mekke'deki Mescid-i Haram ile Medine'deki Mescid-i Nebevi dışında, Hazreti İbrahim ve eşi Hazreti Sare'nin kabirlerinin bulunduğu bu cami, sık sık fanatik Yahudilerin baskınlarına uğruyor. Cami, Müslümanlara ayrılan kısım ve sinagoga çevrilen Yahudilere ayrılan bölümlerle bölünmüş durumdadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hamas'tan İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi'ne Baskına Sert Tepki
2
Kayseri'de 455 Hafız İçin Büyülü İcazet Töreni
3
ICESCO'dan Lübnan Mirası İçin Koruma Çağrısı
4
Alanya'da Muz Serasında Raylı Sistem Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı
5
Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı ve 359 Kilogram Nargile Tütünü Ele Geçirildi
6
İzmir'de Su ve Atık Su Tarifesine Yüzde 26 Zam!

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak