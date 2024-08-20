Hamas'tan İsrail'in Okul Saldırısına Sert Tepki

Hamas'tan Sert Tepki

Hamas, 12 Filistinlinin yaşamını yitirdiği okula yönelik bombalı saldırıyı kınadı. Saldırının, Tel Aviv hükümetinin Gazze'deki soykırımını gözler önüne serdiğini belirtti.

Er-Rimal Mahallesi'ndeki Saldırı

Er-Rimal mahallesindeki Mustafa Hafız Okulu’na düzenlenen saldırı sonrası Hamas, açıklamasında "aşırılıkçı ve eli kanlı İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırım politikalarının bir devamıdır." ifadesini kullandı.

Uluslararası Toplumun Rolü

Açıklamada, "ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimi, bu katliamların sürdürülmesinden tamamen sorumludur." denildi. Ayrıca, uluslararası kuruluşlara bu saldırıları durdurmaları çağrısında bulunuldu.

Okula Yönelik Saldırılar

İsrail ordusu, Ağustos ayı başından itibaren Gazze Şeridi'ndeki 8 okulu hedef almış durumda. Bu saldırılar sonucunda birçok sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Sonuç

Hamas, "ABD'nin sağladığı destek olmasaydı bu katliamlar devam edemezdi." diyerek bir kez daha uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.