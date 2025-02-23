Hamas'tan İsrail'le Görüşmelere Engel: Filistinli Esirler Serbest Bırakılmadan Müzakereler Yok

Hamas, Filistinli esirler serbest bırakılmadan İsrail'le arabulucular aracılığıyla da görüşmeyeceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 22:43
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 22:43
Hamas'tan İsrail'le Görüşmelere Engel: Filistinli Esirler Serbest Bırakılmadan Müzakereler Yok

Hamas, dün yapılan açıklamada, Filistinli esirlerin serbest bırakılmadan İsrail ile arabulucular aracılığıyla herhangi bir görüşmenin yapılmayacağını duyurdu.

Hamas yöneticilerinden Mahmud Merdavi, sosyal medya hesabında bu konudaki gelişmeleri aktardı. Merdavi, 6 İsrailli esirin serbest bırakılması kararlaştırılan Filistinlilerin, serbest bırakılmadan önce herhangi bir aşamada arabulucular, özellikle Mısır ve Katar üzerinden, İsrail ile görüşme yapılmayacağını vurguladı.

Merdavi, arabulucuların "İsrail'i anlaşmaya uymaya zorlaması" gerektiğini belirtti. Ayrıca, Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail’in Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını erteleme kararını, "vaatlerinden kaçınmak ve süreci oyalama politikalarının bir göstergesi" olarak nitelendirdi.

Rişk, İsrail'in "teslim töreninin aşağılayıcı olduğu" yönündeki gerekçesinin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Öte yandan, Hamas, esir takasının yedinci turu kapsamında Gazze Şeridi’ndeki 6 İsrailli esiri serbest bırakmasına rağmen İsrail, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya almıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, "İsrailli esirleri küçük düşüren törenler ve propaganda amacıyla kullanıldıkları" gerekçesiyle Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının askıya alındığı bildirildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki diğer İsrailli esirlerin teslim edilmesi ve teslimlerin törensiz yapılması garantisi verilmediği sürece "602 Filistinli esirin" serbest bırakılmayacağı duyuruldu.

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre ise, İsrail, 151’i müebbet ve ağır hapis cezasına çarptırılmış olmak üzere 620 Filistinli esiri serbest bırakmayı kabul etti.

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