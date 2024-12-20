Hamas'tan İsraillilere Kınama: Marda'daki Camiye Saldırı

Hamas, Marda'daki Camii Kundaklamasını Kınadı

Hamas, Filistin topraklarını işgal eden İsraillilerin, Batı Şeria'nın Selfit kentine bağlı Marda köyünde bulunan Birru’l Valideyn Camisi'ni ateşe vermesini sert bir şekilde kınadı. Hamas yöneticilerinden Abdulhakim Hanini, yaptığı yazılı açıklamada bu saldırıyı değerlendirdi.

Camiye Yönelik Saldırılar ve Tepkiler

Hanini, Marda’daki camiye yönelik gerçekleştirilen bu saldırıyı, kutsallara karşı tehlikeli bir saldırı olarak nitelendirerek, İsraillilerin özellikle kutsal mekanlara yönelik eylemlerinin toplumsal tepkileri artıracağına dikkat çekti.

"Yahudi yerleşimcilerin camilere ve İslami kutsallara karşı attığı ırkçı ve kışkırtıcı adımların son bulması için güçlü bir duruş sergilenmelidir" diyen Hanini, Hamas'ın bu tür saldırılara karşı sessiz kalmayacağının altını çizdi.

Irkçı Sloganlar ve Şiddetin Sonuçları

Selfit kenti Marda köyünde gerçekleştirilen saldırıda, cami duvarlarına "Araplara ölüm" şeklinde ırkçı sloganlar yazıldığı ve Davud Yıldızı çizildiği bildirildi. Bu tür eylemler, bölgedeki gerginliği daha da artırma potansiyeli taşıyor.

Son olarak, 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerçekleştirilen İsrail saldırılarında 167'si çocuk olmak üzere toplam 822 Filistinli hayatını kaybetti.