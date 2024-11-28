Hamas'tan Küresel Gösteri Çağrısı: Gazze'deki Soykırımı Durdurun

Hamas'tan Küresel Gösteri Çağrısı

Hamas, İsrail'in Gazze'deki soykırımını durdurması için tüm dünyayı 29 Kasım'dan 1 Aralık'a kadar gösteri düzenlemeye davet etti. Bu çağrı, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü münasebetiyle yapıldı.

Dayanışma Günleri

Hamas, yazılı bir açıklama yaparak, "İsrail'in Gazze halkı üzerindeki barbar saldırıları ve soykırımının devam ettiğine" dikkat çekti. Açıklamada, İsrail’in bu eylemlerini durdurması için tüm şehirlerde, başkentlerde ve meydanlarda dayanışma yürüyüşleri ve kitlesel etkinlikler düzenlenmesi gerektiği vurgulandı. 29 Kasım'dan 1 Aralık'a kadar bu günlerin küresel dayanışma günleri olarak kabul edilmesi talep edildi.

Birleşmiş Milletler ve Filistin Halkı

Açıklamada ayrıca, Birleşmiş Milletler’in (BM) Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarını durdurmak için gereken tarihi sorumlulukları yerine getirmesi gerektiği belirtildi. Batı Şeria, Kudüs ve 1948'de işgal edilen bölgelerdeki Filistinlilere karşı da İsrail işgaline karşı direnişin tırmandırılması çağrısı yapıldı.

Uluslararası Dayanışma Günü

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda alınan bir kararla, 29 Kasım 1978'den bu yana her yıl Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü olarak kutlanıyor. Bu gün, Filistin halkının haklı mücadelesine uluslararası destek sağlamak için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.