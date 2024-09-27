Hamas'tan Netanyahu'ya Tepki: BM'deki Konuşması Sırasında Liderlere Ayrılma Çağrısı

Hamas'tan Netanyahu'ya Sesleniş

Hamas Siyasi Bürosu Üyesi İzzet er-Rışk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki yapacağı konuşma öncesinde önemli bir açıklama yaptı.

Toplantıdan Ayrılın Çağrısı

Rışk, Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında dünya liderlerine “toplantıdan ayrılın” çağrısında bulunarak, bu eylemin Gazze'deki "soykırım saldırılarının" reddedildiğini ve kınandığını belirtmenin bir yolu olacağını söyledi.

Hitler ile Karşılaştırma

Er-Rışk, yazılı açıklamasında, “(Adolf) Hitler, Netanyahu'yu kastederek, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir konuşma yapıyor. Dünya liderlerinin onu dinlemesi mantıklı mı?” diye sordu.

Gazze'deki Saldırılar ve Suçlamalar

Rışk, Netanyahu'nun Gazze'de yaklaşık bir yıl boyunca süren ve Lübnan'daki sivillere yönelik günlük katliamlarla büyüyen soykırım suçunun direk sorumlusu olduğunu vurguladı. Ayrıca, Netanyahu'nun bu saldırıları durdurma yönünde BM Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından alınan kararları dikkate almadığını hatırlattı.

BM Genel Kurulu'ndaki Konuşma

Netanyahu'nun, New York'taki BM Genel Kurulu 79. oturumunda bugün konuşma yapması bekleniyor.