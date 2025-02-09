Hamas'tan Netanyahu'ya Tepki: Filistin Devleti Suudi Arabistan'da Kurulamaz

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Filistin devletinin Suudi Arabistan topraklarında kurulabileceği yönündeki açıklamalarını şiddetle kınadı. Yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun ifadelerinin hem Suudi Arabistan hem de Filistin halkına karşı saldırgan bir tutum sergilediği belirtildi.

Açıklamada, bu tür söylemlerin sömürgeci bir zihniyetin yansıması olduğunu vurgulanarak, Netanyahu'nun kibirli bir üslupla toprak sahiplerinin tarihî haklarını göz ardı ettiği ifade edildi.

Hamas, Suudi Arabistan'ın bu sorumsuz ve saygısız açıklamaları reddetme tutumunu takdirle karşıladı. Riyad’ın, Filistin halkını zorla yerinden etmeyi amaçlayan her türlü plana karşı kararlı duruşunu desteklediklerini dile getirdi.

Ayrıca, İsrail'in Arap ülkelerindeki yayılmacı tutumunu yansıtan bu açıklamalara karşı tek vücut olma çağrısında bulunan Hamas, Filistin halkına yönelik saldırıları durdurmak için etkili adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Hatırlanacağı üzere, Netanyahu, 7 Şubat'taki bir röportajında, Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme sürecinde Filistin devletinin kurulması şartına atıfta bulunarak, "Filistin devleti istiyorlarsa Suudi Arabistan'da kurabilir" demişti.