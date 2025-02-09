Hamas'tan Netanyahu'ya Tepki: Filistin Devleti Suudi Arabistan'da Kurulamaz

Hamas, Netanyahu'nun Filistin devletinin Suudi Arabistan'da kurulması açıklamasını şiddetle kınadı ve bu öneriyi kabul edilemez buldu.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 22:58
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 22:58
Hamas'tan Netanyahu'ya Tepki: Filistin Devleti Suudi Arabistan'da Kurulamaz

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Filistin devletinin Suudi Arabistan topraklarında kurulabileceği yönündeki açıklamalarını şiddetle kınadı. Yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun ifadelerinin hem Suudi Arabistan hem de Filistin halkına karşı saldırgan bir tutum sergilediği belirtildi.

Açıklamada, bu tür söylemlerin sömürgeci bir zihniyetin yansıması olduğunu vurgulanarak, Netanyahu'nun kibirli bir üslupla toprak sahiplerinin tarihî haklarını göz ardı ettiği ifade edildi.

Hamas, Suudi Arabistan'ın bu sorumsuz ve saygısız açıklamaları reddetme tutumunu takdirle karşıladı. Riyad’ın, Filistin halkını zorla yerinden etmeyi amaçlayan her türlü plana karşı kararlı duruşunu desteklediklerini dile getirdi.

Ayrıca, İsrail'in Arap ülkelerindeki yayılmacı tutumunu yansıtan bu açıklamalara karşı tek vücut olma çağrısında bulunan Hamas, Filistin halkına yönelik saldırıları durdurmak için etkili adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Hatırlanacağı üzere, Netanyahu, 7 Şubat'taki bir röportajında, Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme sürecinde Filistin devletinin kurulması şartına atıfta bulunarak, "Filistin devleti istiyorlarsa Suudi Arabistan'da kurabilir" demişti.

İLGİLİ HABERLER

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Siyonist Lobiyi Eleştiren Açıklamalar
2
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Oğlu Ferhat Yılmaz Evlendi
3
İzmir'de Pazarcılar Arasında Kanlı Kavga: 6 Yaralı
4
10 Şubat 2025 Gündemi: Erdoğan'a Fahri Doktora, CHP'de Özel'den Toplantı
5
Almanya'da Başbakan Scholz ve Merz Televizyonda Tartıştı: Seçimler Yaklaşıyor
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zardari ile Görüştü
7
Suriye Kızılayı'ndan 10 İlde Kan Bağışı Kampanyası

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!