Hamas'tan Önemli Açıklama: Bugün 200 Filistinli Serbest Bırakılıyor

Bugün 200 Filistinli Serbest Bırakılacak

Hamas, bugün serbest bırakılması planlanan 200 Filistinlinin isim listesini kamuoyuna duyurdu. Bu listeye göre, serbest bırakılacak 200 kişi arasında 121'i müebbet hapis cezası almış durumda.

Sınır Dışı Edilecek Filistinliler

Serbest bırakılacaklardan 70'i, Filistin'den sınır dışı edilecek. Ancak, bu kişilerin hangi ülkeye gönderileceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Grup Dağılımı

Serbest bırakılacak Filistinlilerin gruplara göre dağılımı şöyle: 137'si Hamas, 26'sı Fetih Hareketi, 29'u İslami Cihad Hareketi, 3'ü Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, 1'i Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi'ne ait, 4 kişi ise herhangi bir gruba mensup değil.