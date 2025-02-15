Hamas'tan Sert Açıklama: İsrail'in ırkçı uygulamalarını kınıyoruz

Hamas, İsrail'in son esir takasında Filistinlilere ırkçı kıyafetler giydirmesini kınayarak, insani değerlere uyulması çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 17:09
Hamas'tan Sert Açıklama: İsrail'in ırkçı uygulamalarını kınıyoruz

Hamas: İsrail'in ırkçı kıyafet uygulamasını şiddetle kınıyoruz

Hamas, İsrail'in esir takası anlaşmasının altıncı turunda serbest bıraktığı Filistinlilere üzerinde Davut yıldızı olan kıyafetler giydirmesini sert bir dille kınadı. Yapılan yazılı açıklamada, Filistin direnişinin 3 İsrailli esiri serbest bırakmasının, İsrail'i ateşkes ve esir takası anlaşmasına uymaya, insani protokolleri uygulamaya ve anlaşmanın ikinci aşamasına geçmek için hemen müzakere başlatma sorumluluğuyla karşı karşıya bıraktığı belirtildi.

İnsani hukuk ihlalleri kınandı

Açıklamada, "İşgalcilerin, kahraman esirlerimizin sırtına ırkçı sloganlar yazmalarını ve onlara uyguladığı zulüm ile şiddeti kınıyoruz. Bu, insancıl hukuku ve uluslararası normları açıkça ihlal etmektedir. Bizim direnişimiz, düşman tutsaklarına yönelik muamelesinde ahlaki değerlere kararlı bir şekilde bağlı kalacaktır" ifadelerine yer verildi.

Filistin halkının birlik ve beraberliğinin, geçmişteki işgal projelerini boşa çıkardığı gibi mevcut tüm yerinden etme planlarını da engellemeye yeteceği vurgulandı. Filistinli esirlerin esaretten kurtulmasının, Kudüs'e doğru uzun bir yolculuğun yeni bir adımı olduğu dile getirildi.

Davut yıldızlı kıyafetler dikkat çekti

Öte yandan, esir takasının altıncı turunda İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirlere giydirdiği, Davut yıldızı bulunan tek tip kıyafetler büyük tartışmalara yol açtı. Bu kıyafetlerin üzerinde Arapça olarak "unutmayacağız, affetmeyeceğiz" yazdığı belirtildi. Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakılan esirlerin bu kıyafetlerle sıraya dizildiği anlara ait fotoğraflar medyada yer aldı.

İsrail'de Filistinli esirlere yönelik yükselen gerginlik

İsrail devlet televizyonu KAN'daki habere göre, Filistinli esirlere takılan bilekliklerin ardından Davut yıldızlı kıyafet giydirilmesiyle birlikte esirlere yönelik uygulamalarda bir tırmanış gözlemlendi. Görüntülerin "istisnai" olduğu iddia edilse de, İsrail'in serbest bırakılan tutuklular aracılığıyla verdiği mesajlarda bir tırmanış olduğu gözlemleniyor.

Cezaevi Hizmetleri Komiseri Kobi Yakubi'nin bu "tedbirlerin" alınma emrini verdiği aktarıldı. KAN'da Filistin İşleri Editörü Elior Levy, Filistinli esirlere yönelik psikolojik tacizleri eleştirerek, "Biz neden devlet olarak onlar gibi olalım ki? Biz Hamas değiliz" açıklamasında bulundu.

Yediot Ahronot'a göre, serbest bırakılan Filistinli esirlerin daha önce de "İsrail Cezaevi Hizmeti" ifadesi yazılı bilekliklerle serbest bırakıldığı ve Gazze'deki yıkımı anlatan bir film izletildiği kaydedildi. Son iki hafta içinde serbest bırakılan bazı Filistinli esirler ise, üzerine İsrail bayrağı ve "Ebedi halk unutmaz, ben düşmanlarımı kovalarım ve yakalarım" yazılı bileklikler takmaya zorlandıklarını bildirdi.

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