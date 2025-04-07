Hamas'tan Sert Tepki: Gazze'ye Hiçbir Gıda Girişi Olmayacak

Hamas'tan Açıklama: Açlık Saldırısı!

Hamas, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Gazze Şeridi'ne "bir buğday tanesinin bile" girişine izin vermeyecekleri yönündeki açıklamalarına sert bir yanıt verdi. Hamas, bu durumu Filistin halkını aç bırakma politikasının açık ilanı olarak değerlendirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Terörist bakan Smotrich'in Gazze'ye tek bir buğday tanesi bile girmeyeceği yönündeki açıklaması, İsrail hükümetinin Gazze'deki iki milyondan fazla Filistinliyi aç bırakma politikasının açık ilanıdır. Dünyanın gözü önünde işlenen tam teşekküllü bir savaş suçudur."

İsrail Hükümetinin Vahşetleri

Açıklamada ayrıca, İsrail hükümetinin işlediği vahşi suçların açlık politikasını desteklediği belirtildi. Bu suçlardan biri de Han Yunus'ta yemek dağıtan bir aşevinin bombalanması ve 7 kişinin ölümüdür.

Smotrich, katıldığı bir konferansta, İsrail ordusunun Gazze'ye insani yardımların girişine izin vereceği yönündeki haberleri yalanlayarak, Gazze'ye "bir buğday tanesinin bile girişine izin verilmeyeceğini" ifade etti.

İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'ta insani yardım girişlerini durdurmuştu.