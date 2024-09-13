Hamas'tan Şili'nin Soykırım Davasındaki Destekle İlgili Açıklama

Hamas, Şili'nin İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil olmasını memnuniyetle karşıladı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 19:35
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 19:35
Hamas'tan Şili'nin Soykırım Davasındaki Destekle İlgili Açıklama

Hamas, Şili’nin Müdahillik Kararını Destekledi

Hamas, Şili’nin, Soykırım Sözleşmesi ihlali gerekçesiyle Güney Afrika Cumhuriyeti’nin İsrail aleyhine açtığı davaya müdahil olma kararını memnuniyetle karşıladı.

Adalet ve Uluslararası Kanunlara Duyulan Saygı

Hamas’ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, bu adımın Şili’nin insani duruşunu ve adaletin yanındaki tavrını ortaya koyduğu vurgulandı. "Bu, uluslararası kanunların ihlaline ve Gazze halkına karşı uygulanan zulme dur demek için bir teyittir" ifadesi kullanıldı.

Filistin Halkının Haklarına Destek

Ayrıca, Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric’in Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkına destek vermesi de takdirle karşılandı.

İsrail'e Yönelik Uluslararası Baskı Çağrısı

Açıklamada, dünya ülkelerine, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhinde açılan davaya müdahil olmaları ve Filistin karşıtı saldırıların durdurulması için baskı yapılması çağrısı yapıldı.

Şili’nin Tarihi Kararına Dair Bilgiler

UAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin 1948 tarihli BM Soykırımının Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi çerçevesinde İsrail’e açtığı davaya Şili’nin katılma başvurusunun yapıldığı kaydedildi.

Şili, Nikaragua, Kolombiya, Libya, Meksika, Filistin, İspanya ve Türkiye ile birlikte Gazze'deki soykırım davasına müdahillik bildiriminde bulunan sekizinci ülke olmuştur.

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