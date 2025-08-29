DOLAR
Hamas: Türkiye'nin Gazze'deki Desteğini Takdir Ediyoruz

Hamas, İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı Türkiye'nin Filistin halkına verdiği desteği ve Fidan'ın açıklamalarını takdir etti; uluslararası yaptırım çağrısı yaptı.

Hamas, İsrail’in Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü soykırıma karşı Türkiye’nin Filistin halkına verdiği desteği takdir ettiğini duyurdu. Yazılı açıklama, Dışişleri Bakanı Fidan'ın TBMM Genel Kurulu'nu bilgilendirmesinin ardından geldi.

Açıklamanın ayrıntıları

Açıklamada, Türkiye'nin tutumunun, İsrail'in suçlarını ve Filistin halkına yönelik saldırılarını açığa çıkardığı vurgulandı. Hamas, Dışişleri Bakanı Fidan’ın "İsrail ile ticari ilişkilerin kesildiği ve uçaklarına hava sahasının kapatıldığı" yönündeki açıklamasını da takdirle karşıladı.

Hamas'tan uluslararası çağrı

Hamas, Türkiye, Arap ve İslam ülkelerine ve dünya devletlerine, İsrail’e karşı yaptırımları artırma, tüm ilişkileri kesme ve ülkeyi yalnızlaştırma çağrısı yaptı; liderlerinin insanlığa karşı işledikleri suçlardan dolayı yargılanmasının sağlanmasını talep etti.

Fidan'ın TBMM konuşması

Dışişleri Bakanı Fidan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu'nu bilgilendirmişti.

Fidan, "Gelinen süreci kısaca özetlersek, İsrail iki yıldır Gazze'de soykırım suçu işleyerek dünyanın gözü önünde temel insani değerleri hiçe saymaktadır." dedi.

Gazze'deki genel tablonun son derece vahim olduğunun altını çizen Fidan, İsrail'in, tarihin en ırkçı hükümeti olduğunu belirtti.

Fidan, "(Filistinlilerin İsrail'e karşı) Bu direniş tarihin akışını değiştirecek, ezilenlerin sembolü olacak, çürümüş bir düzenin taşlarını yerinden oynatacaktır" ifadelerini kullandı ve şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Yaptırımlar bağlamında dünyada Türkiye'den daha ileri adım atmış şu anda başka bir ülke yok. Çok sayıda diplomatik, hukuki ve ticari tedbiri hayata geçirdik. İsrail'le ticaretimizi tamamen kestik. İsrail gemilerine limanlarımızı kapattık. Türk gemilerinin İsrail limanlarına gitmesine izin vermiyoruz. İsrail'le ticaretini tamamen kesen başka ülke bulunmamaktadır. İsrail'e silah ile mühimmat taşıyan konteyner gemilerinin ülkemiz limanlarına girmesine, uçakların ise hava sahamıza girmesine izin vermiyoruz."

