Hamas, Üç İsrailli Kadın Esiri Kızılhaç'a Teslim Etti

Hamas, ateşkes anlaşması kapsamında 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etti. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 19.01.2025 18:26
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 18:26
Hamas, Üç İsrailli Kadın Esiri Kızılhaç'a Teslim Etti

Hamas, Üç İsrailli Kadın Esiri Kızılhaç'a Teslim Etti

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşaması kapsamında 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etti.

Gazze kentindeki Saraya Meydanı

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kızılhaç, 3 İsrailli esirin kendilerine teslim edildiğini ve Gazze Şeridi'ndeki İsrail güçlerine doğru yola çıktığını bildirdi.

İsrail ile Hamas Arasındaki Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Anlaşma, bugün TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini de içeriyor. İkinci ve üçüncü aşamaların detayları ise birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

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