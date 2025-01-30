Hamas ve İsrail Arasındaki Esir Takası Üçüncü Turda Başladı

Üçüncü Esir Takası Başladı

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının üçüncü turu, Gazze Şeridi'nden serbest bırakılacak olan 3 İsrailli esirin Kızılhaç aracılığıyla teslim edilmesiyle başladı. Bu önemli süreç, her iki taraf için de kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Esirlerin Teslimi

Üçüncü turda, serbest bırakılacak olan üç İsrailli esirin durumu hakkında detaylı bilgiler paylaşılmaya devam ediyor. Kızılhaç, bu süreçte taraflar arasında bir köprü görevi üstlenerek esirlerin güvenli bir şekilde transfer edilmesini sağlıyor.

İlgili gelişmeler, Hamas ve İsrail arasındaki gerilimi azaltma çabaları kapsamında dikkatle takip edilmeye devam ediyor. Söz konusu esirlerin geleceği, bölgedeki diğer siyasi dinamikleri de etkileyebilir.