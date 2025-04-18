Hamile Kadının Beyin Kanaması Başarıyla Tedavi Edildi

Van'da Hamile Kadının Hayatını Kurtaran Ameliyat

Beyin kanaması geçirerek hastaneye başvuran 33 yaşındaki Elif İşnas, 8 haftalık hamileliğinde yaşadığı zor süreçten sonra sağlığına kavuştu. 4 saat süren ameliyat, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Sida Doğan ve ekibi tarafından gerçekleştirildi.

Beyin Kanaması ve Müdahale Süreci

İpekyolu ilçesinde beşinci çocuğuna hamile olduğunu öğrenen Elif İşnas, baş ağrısıyla hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda beyin kanaması geçirdiği tespit edilen İşnas, ileri tedavi için başka bir sağlık merkezine sevk edildi. Burada endovasküler girişimle baloncuk kapatma işlemi düşünülse de, cerrahi müdahalenin daha uygun olacağına karar verildi. Bunun üzerine hasta, yeniden Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Başarılı Ameliyat ve Sonrası

Dr. Sida Doğan ve ekip, 4 saat süren açık beyin ameliyatında başarılı bir şekilde müdahale etti. Ameliyatın ardından hem anne hem de bebeğin sağlığına kavuştuğunu belirten Doğan, "Şu an 16. günündeyiz, hastamızın taburculuğu planlanmakta. Gebeliği devam etmekte ve bebek, Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlarımızca yakın takip altında," dedi.

Elif İşnas’ın İfadeleri

Sağlığına kavuşmuş olmanın mutluluğunu dile getiren Elif İşnas, "Şiddetli baş ağrısı nedeniyle ambulansla hastaneye getirildim. Beyin kanaması geçirdiğim ortaya çıktı. Ameliyatım başarılı geçti. Şu an çok şükür iyiyim. Hocama çok teşekkür ediyorum," diyerek duygularını paylaştı.

Bu tarz vakaların, gebelikte görülen beyin kanaması nedeniyle gerçekleştirilen beyin anevrizması ameliyatları açısından dünyada nadir kabul edildiği ifade edilirken, kazandıkları başarı ile hastanede bu tür bir ameliyatın ilk kez uygulandığı bildirildi.

Van'da beyin kanaması geçiren 8 haftalık hamile Elif İşnas, 4 saat süren başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Van'da beyin kanaması geçiren 8 haftalık hamile Elif İşnas, 4 saat süren başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.