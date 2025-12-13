Hamur Aile Destek Merkezi'nde Kadın Kursları: El Sanatlarıyla Mesleki ve Sosyal Güçlenme

Hamur Aile Destek Merkezi kadınlara yönelik kurslarla güçleniyor

Ağrı’nın Hamur ilçesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi (ADEM), kadınlara yönelik açtığı kurslarla hem mesleki gelişime katkı sağlıyor hem de kadınların sosyal hayatta daha aktif rol almasına olanak tanıyor.

Kurs çeşitliliği ve üretim

Merkezde düzenlenen eğitimler arasında geleneksel el sanatları, dikiş ve nakış, hobi çalışmaları ve modern tasarım kursları yer alıyor. Kursiyerler, ortaya koydukları el emeği ürünlerle hem yeteneklerini geliştiriyor hem de üretmenin verdiği mutluluğu yaşıyor.

Toplumsal katılım ve ziyaretçi ilgisi

ADEM’de yürütülen çalışmalar, kadınların mesleki becerilerini artırmanın ötesinde sosyal hayatta daha görünür olmalarını sağlıyor. Son dönemde gerçekleştirilen el sanatları etkinlikleri ve sergiler, merkezin ziyaretçiler tarafından da ilgi görmesine neden oldu.

Hamur Aile Destek Merkezi, sunduğu kurslarla kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha etkin rol almasını hedeflemeye devam ediyor.

HAMUR AİLE DESTEK MERKEZİ EĞLENEREK ÖĞRENMEYE DEVAM EDİYOR