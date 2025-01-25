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Hamza Dağ: Gezi Parkı Soruşturmasında Hukuk Hesap Soracak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Gezi Parkı olaylarıyla ilgili yürütülen soruşturma hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 17:02
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 17:02
Hamza Dağ: Gezi Parkı Soruşturmasında Hukuk Hesap Soracak

Dağ, İzmir’de AK Parti Kadın Kolları Kongresi’nde Konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'de düzenlenen AK Parti İzmir Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Dağ, CHP Genel Başkanı'nın Gezi Parkı olaylarına ilişkin yürütülen bir soruşturmanın ardından duyduğu rahatsızlığı eleştirerek, "O gün vandallık yapanlar bunun yanına kar kalacağını mı zannetti? Hukuk, vakti geldiğinde onlardan hesabını soracak" dedi.

Teşkilatın Önemi

Dağ, siyasi partilerin teşkilatlarının önemine vurgu yaparak, kadın ve gençlik kollarının teşkilatın önemli parçaları olduğunu belirtti. "Kocaman çınar ağacı olan AK Parti, köklerini tarihin en derin noktalarına götürmüştür. Bizim dışımızdaki siyasi partilerin hepsinde sadece bir bölgede teşkilatları var. Diğer bölgelerde sadece tabelaları var" ifadelerini kullandı.

Hesap Vermekten Kaçış Yok

Gezi Parkı olaylarıyla ilgili hesap sorulmasından rahatsız olmayanların aksine, Dağ, o günleri iyi hatırladığını belirtti ve "Bu ülkeye milyar dolarlarca zarar verdiniz. Deliller ortaya çıktıkça hukuk önünde hesap sorulmaya devam edilecektir" dedi.

Kadınların Rolü Artıyor

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir de teşkilatlarındaki kadın öncülüğünün önemine değindi. Keşir, "Türkiye'nin kadınları eski kadınlar değil. Türkiye'de kadınlara yönelik şiddetle mücadele de eskisi gibi değil. Türk kadını 23 yıllık kazanımlarının farkında" dedi.

Katılımcılar ve Yeni Başkan

Programa, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı ve çok sayıda partili katıldı. Kongrede, Emel Dalkıran yeniden AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanlığı'na seçildi.

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