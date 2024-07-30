Han Yunus'ta Filistinlilerin Cansız Bedenleri Bulundu

Han Yunus'ta Cesetlere Ulaşıldı

İsrail ordusunun, 22 Temmuz'dan bu yana sürdürdüğü saldırılar sonrası uzaklaştığı Gazze Şeridi içerisinde yer alan Han Yunus kentinin doğusunda 42 Filistinlinin cesedine ulaşıldı.

İlk Bilgiler Geldi

İsmail Sevabite, Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürlüğü'nden yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin çekilmesinin ardından Han Yunus’un doğusundaki duruma dair ilk bilgileri paylaştı. Sevabite, bölgedeki durumun kritik olduğunu ve enkaza gömülenleri bulma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Yıkımın Boyutu

Sevabite, İsrail güçlerinin, konutları ve kamu binalarını yıktığını ifade ederken, bu saldırıyı "tam bir savaş suçu" olarak nitelendirdi. Bu durumu da ABD yönetiminin sağladığı silah desteğine bağladı. Han Yunus’ta meydana gelen yıkımın boyutunu anlatan Sevabite, yüzlerce konutun ve uzunluğu 35 kilometreyi bulan yolların yok olduğunu belirtti.

Uluslararası Topluma Çağrı

Sevabite, Gazze’deki savaş suçlarından İsrail ve ABD'yi sorumlu tutarak, uluslararası topluma, Gazze Şeridi’ndeki saldırıları durdurmaları ve uluslararası baskılarla İsrail'in güçlerini geri çekmesi için harekete geçme çağrısı yaptı.

Sivil Savunma ve Çürüyen Cesetler

Muhammed Mugayyir, Gazze Sivil Savunma Teşkilatı'nın Tedarik ve Teçhizat Daire Başkanı, bölgedeki altyapının %90'ının tahrip edildiğini bildirdi. Mugayyir, sivil savunma ekiplerinin kayıpları arama çalışmalarına devam ettiğini, ancak İsrail güçlerinin müdahalesinin ekiplerin ulaşımını engellediğini vurguladı. Cesetlerin sıcak hava koşulları nedeniyle çürümeye başladığını da ekledi.

Yerel Halkın Tanıklığı

Bölge sakinleri, İsrail ordusunun güvenli bölge ilan edilmesine rağmen Han Yunus kentinin doğusunda saldırılarına devam ettiğini doğruladı. Görgü tanıkları, bu bölgede çok sayıda Filistinlinin cansız bedeninin bulunduğunu ve Beni Süheyla beldesindeki mezarlığın da tahrip edildiğini aktardı. Ancak, İsrail güçlerinin Han Yunus’un doğusundan çekilmiş olmasına rağmen kentin güneyinde ilerlemeye devam ettiği bildirildi.