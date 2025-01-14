Han Yunus'tan Acil Uyarı: Gazze'de Çevre ve Sağlık Felaketi Kapıda

Gazze Şeridi'nde Uyarı: Çevre ve Sağlık Felaketi Geldi

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus Belediyesi, İsrail'in 15 ayı aşkın bir süredir yürüttüğü saldırılar nedeniyle ciddi bir insani krizle karşı karşıya kalındığını duyurdu. Belediye Basın Sorumlusu Saib Lakan, yaşanan yakıt eksikliği nedeniyle çevre ve sağlık felaketi riski olduğuna dikkat çekti.

Lakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Su kuyuları, tuzdan arındırma tesisleri, tahliye istasyonları ve kanalizasyon pompalarının çalıştırılması için gerekli olan yakıtların tükenmesiyle birlikte, belediye hizmetlerinin durduğunu" ifade etti.

1,1 Milyon Filistinli Tehdit Altında

Dört bir yanı saran insani tehdit, özellikle Mevasi ve batı bölgelerinde yaşayan 1,1 milyon Filistinli için hayatı zorlaştırıyor. Aşırı nüfus yoğunluğu ve temel hizmetlerin yokluğu, halkı ağır koşullarda yaşamaya mahkum ediyor.

Lakan, kanalizasyon istasyonlarına ilişkin gözlemlerinin, özellikle Hasba es-Semek çevresinde atık su seviyesinin belirgin şekilde arttığını gösterdiğini belirtti. Yakıt yokluğu nedeniyle kanalizasyon pompalarının çalışmaması, akan atık suların evlerden çadırlara taşmasına neden olarak, Filistinlilerin hayatını ve sağlığını tehdit ediyor.

Sistemin Tahrip Edilmesi

Han Yunus Belediye yetkilisi, İsrail'in devam eden saldırılarının, 80 bin metrelik kanalizasyon şebekesi ve 120 kilometrelik yol da dahil olmak üzere, bölgedeki hizmet sisteminin sistematik bir şekilde tahrip olmasına neden olduğunu açıkladı. Bu yıkım, yerel yönetimin halkın temel ihtiyaçlarını karşılamasını zorlaştırıp, sıkıntıları artırıyor.

Lakan, uluslararası topluma acil harekete geçme çağrısı yaparak, yaklaşan felaketi önlemek için gerekli yakıt ve ekipmanın sağlanmasını talep etti. Ayrıca, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın, insani yardım girişimlerini engellediğini belirtti.

İnsani Kayıplar ve Altyapı Tahribatı

7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda, yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere toplamda 46 bin 645 Filistinli hayatını kaybetti. Enkaz altında hala binlerce kişinin olduğu bildirilirken, hastane ve eğitim kurumları da sivil altyapıyı hedef alarak tahrip ediliyor.

Gazze'de halk, hayatlarını korumak için mücadele ederken, uluslararası dayanışma ve yardım çağrıları sürüyor.