Hanau’daki Irkçı Terör Saldırısında Hayatını Kaybedenler Anıldı

Almanya'nın Hanau kentinde ırkçı terör saldırısında yaşamını yitirenler mezarları başında anıldı. Cumhurbaşkanı Steinmeier, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 15:11
Hanau’daki Irkçı Terör Saldırısında Hayatını Kaybedenler Anıldı

Hanau'da Irkçı Terör Saldırısında Hayatını Kaybedenler Anıldı

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de gerçekleştirilen ve Türkleri de hedef alan ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. Saldırıda 4'ü Türk, toplam 9 kişi hayata veda etti. Anma etkinlikleri, kurbanların mezarları başında yapıldı.

Steinmeier'den Duygusal Açıklama

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, törende yaptığı konuşmada, “Tam beş yıl önce bugün, o korkunç gecede, burada kendi şehirlerinde 9 kişi vahşice öldürüldüler” diyerek saldırının acısını paylaştı. Kurbanların ailelerine ve Hanau halkına başsağlığı dileyen Steinmeier, saldırının, göçmenlik geçmişine sahip olan insanlara karşı gerçekleştirilen bir nefret eylemi olduğunu vurguladı.

Devletin Sorumluluğu ve Çağrılar

Steinmeier, kurban yakınlarına devletin, yaşanan olaylar sonrasında kendilerini terk edilmiş hissettirmemek için gerekli duyarlılığı göstermesi gerektiğine dikkat çekerek, “Devletimiz adına bugün şunu söylüyorum: Bu tür şiddet eylemlerinin mağdurlarının ihtiyaç duydukları sempatiyi görmelerini sağlamak bizim sorumluluğumuzdur” dedi.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Saldırının ardından toplumsal birlik ve beraberlik mesajları verildi. Steinmeier, “İnsanlar kökenlerine, dinlerine, ten renklerine indirgendiğinde itiraz edelim” diyerek, toplumda saygı dilinin yaygın hale gelmesi için çağrı yaptı.

Etkinlikler ve Dualar

Anma töreni öncesinde, Hanau Şehir Mezarlığı'nda Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Ayrıca şehirdeki camilerde ve kiliselerde de anma etkinlikleri düzenlendi. Çeşitli toplumsal etkinlikler ile ırkçılığa karşı durulması gerektiği vurgulandı.

Irkçı Terör Saldırısı ve Sonrası

Hanau'daki saldırı, bir aşırı sağcı tarafından düzenlenmişti. Saldırgan Tobias Rathjen, olaydan sonra evinde ölü bulunmuş ve arkasında bıraktığı mektup ve video, nefret dolu ideolojisini ortaya koymuştu. Eski Başbakan Angela Merkel de bu saldırının ardından “Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir” demişti.

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de ırkçı terörist Tobias Rathjen tarafından düzenlenen...

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de ırkçı terörist Tobias Rathjen tarafından düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybeden 4'ü Türk 9 kişi mezarları başında anıldı. Hayatını kaybedenlerin yakınları ile çevre sakinlerinin katıldığı törende, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de ırkçı terörist Tobias Rathjen tarafından düzenlenen...

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de ırkçı terörist Tobias Rathjen tarafından düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybeden 4'ü Türk 9 kişi mezarları başında anıldı. Hayatını kaybedenlerin yakınları ile çevre sakinlerinin katıldığı törende, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

İLGİLİ HABERLER

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
5. Ulusal Saha Epidemiyoloji Konferansı'nda Sağlıkta Başarı Vurgusu
2
Sakarya'da Durdurulan Tırda 3,5 Ton Kıyılmış Tütün Ele Ge geçirildi
3
MHP'li Sadir Durmaz: Türkiye Yüzyılı Terörsüz Bir Geleceği Müjdeleyecek
4
Azerbaycan'da Asya Parlamenter Asamblesi 15. Genel Kurulu Gerçekleşti
5
Osmaniye'de Yonca Sitesi Yıkımı Davasında Sanıkların Yargılanmasına Devam Edildi
6
Samsun'da Kar Yağışı Heyelana Neden Oldu
7
Edremit'te Otobüs Bileti Satış Ofisinde Hırsızlık Anı Kamerada

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!