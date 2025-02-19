Hanau’daki Irkçı Terör Saldırısında Hayatını Kaybedenler Anıldı

Hanau'da Irkçı Terör Saldırısında Hayatını Kaybedenler Anıldı

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de gerçekleştirilen ve Türkleri de hedef alan ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. Saldırıda 4'ü Türk, toplam 9 kişi hayata veda etti. Anma etkinlikleri, kurbanların mezarları başında yapıldı.

Steinmeier'den Duygusal Açıklama

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, törende yaptığı konuşmada, “Tam beş yıl önce bugün, o korkunç gecede, burada kendi şehirlerinde 9 kişi vahşice öldürüldüler” diyerek saldırının acısını paylaştı. Kurbanların ailelerine ve Hanau halkına başsağlığı dileyen Steinmeier, saldırının, göçmenlik geçmişine sahip olan insanlara karşı gerçekleştirilen bir nefret eylemi olduğunu vurguladı.

Devletin Sorumluluğu ve Çağrılar

Steinmeier, kurban yakınlarına devletin, yaşanan olaylar sonrasında kendilerini terk edilmiş hissettirmemek için gerekli duyarlılığı göstermesi gerektiğine dikkat çekerek, “Devletimiz adına bugün şunu söylüyorum: Bu tür şiddet eylemlerinin mağdurlarının ihtiyaç duydukları sempatiyi görmelerini sağlamak bizim sorumluluğumuzdur” dedi.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Saldırının ardından toplumsal birlik ve beraberlik mesajları verildi. Steinmeier, “İnsanlar kökenlerine, dinlerine, ten renklerine indirgendiğinde itiraz edelim” diyerek, toplumda saygı dilinin yaygın hale gelmesi için çağrı yaptı.

Etkinlikler ve Dualar

Anma töreni öncesinde, Hanau Şehir Mezarlığı'nda Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Ayrıca şehirdeki camilerde ve kiliselerde de anma etkinlikleri düzenlendi. Çeşitli toplumsal etkinlikler ile ırkçılığa karşı durulması gerektiği vurgulandı.

Irkçı Terör Saldırısı ve Sonrası

Hanau'daki saldırı, bir aşırı sağcı tarafından düzenlenmişti. Saldırgan Tobias Rathjen, olaydan sonra evinde ölü bulunmuş ve arkasında bıraktığı mektup ve video, nefret dolu ideolojisini ortaya koymuştu. Eski Başbakan Angela Merkel de bu saldırının ardından “Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir” demişti.

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de ırkçı terörist Tobias Rathjen tarafından düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybeden 4'ü Türk 9 kişi mezarları başında anıldı. Hayatını kaybedenlerin yakınları ile çevre sakinlerinin katıldığı törende, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de ırkçı terörist Tobias Rathjen tarafından düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybeden 4'ü Türk 9 kişi mezarları başında anıldı. Hayatını kaybedenlerin yakınları ile çevre sakinlerinin katıldığı törende, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.