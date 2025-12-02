Hançer Havası Erzurum'da Kapalı Gişe — Şehir Tiyatrosu'nun Mafyatik Komedisi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun “Hançer Havası” oyunu ilk gösteriminde yoğun ilgi gördü; İbrahim Erkal Dadaş Kültür Merkezi'nde sezon boyunca Pazartesi ve Salı sahnede.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 10:58
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu Hançer Havası oyunu ilk gününde yoğun ilgi gördü.

Oyun ve konusu

Mafyatik Komedi türündeki oyunun yönetmeni Yakup Çağlayan, oyunla ilgili yaptığı değerlendirmede: "Erzurumlu delikanlı Hançer İsmail, gençliğinde uğradığı haksızlıkların gölgesinde raconuyla nam salmış bir kabadayıya dönüşür. Ta ki yıllar sonra kapısına, onu hiç tanımadan büyüyen oğlu Kıtlama Ali çıkana kadar! Bir mektubun açtığı kapı, baba-oğul kavuşmasını beklenenin çok ötesine taşır, mafya hesaplaşmaları, yanlış intikam planları ve tamamen Ali’nin saflığından doğan birbirinden komik hatalar mafyanın hesaplarını karıştırır" dedi.

Yazar, kadro ve teknik ekip

Oyunun yazarı İsmail Hocaoğlu olup, trajedinin içinden fışkıran mizahı ve şaşırtıcı finaliyle izleyiciye hem güldüren hem de düşündüren bir oyun sunuyor. İlk gösterimde koltuklar tamamen doldu ve seyirciden yoğun ilgi geldi.

Başrol ve oyuncu kadrosunda Yakup Çağlayan, Emrah Çılgı, Yıldız Yiğit Kuzey, Sencer Torun, Yakup Abdullahoğlu, Ferhan Önal ve Selçuk Ağırman yer aldı. Müzik çalışmaları Orhan Pullu, Memet Aksakallı, Burak Maral ve Aydın Sırma tarafından yapıldı.

Reji asistanları: Sudenaz Aytekin, Ayçelen Özcan. Dekor ekibinde Sinan Candan ve Evren Örs. Koreografi ve kostüm tasarımında Ferhan Önal. Sahne amiri Fatih Tekin; ışıkta Yusufcan Korkmaz; teknikte Rahmi Çubukçu ve Yavuz Sürmeli görev aldı. Genel Sanat Yönetmenliğini Emrah Çılgı yaptı.

Sahne ve takvim

Hançer Havası, İbrahim Erkal Dadaş Kültür Ve Sanat Merkezi'nde sahneye konuldu. Oyun, sezon sonuna kadar her hafta Pazartesi ve Salı günleri tiyatro severlerle buluşacak.

