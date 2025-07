Hanna Atallah'dan Filistin Direniş Sineması Üzerine Çarpıcı Açıklamalar

Filistin Direniş Sineması Üzerine Önemli Açıklamalar

Filistinli sinemacı Hanna Atallah, 15 Temmuz Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Filistin Direniş Sineması" başlıklı söyleşide dikkat çekici ifadelerde bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekli etkinlikte, 15 Temmuz Derneği ve İstanbul Sinema Evi iş birliği ile Sıfır Noktasından (From Ground Zero) filmi Atlas 1948 Sineması'nda gösterildi.

Gösterimin ardından Atallah, sinema eleştirmeni Abdülhamit Güler moderatörlüğünde sinemaseverlerin sorularını yanıtladı. Atallah, sinemayı Filistinlilerin hikayesini anlatmak için önemli bir araç olarak gördüklerini ifade ederek, "1970'li yıllardan beri Filistin Kurtuluş Örgütü, Filistin'de sinema yapımıyla yakından ilgilendi. Biz bu zamandan beri sinemanın bir dil olarak öneminin farkındayız." dedi.

Günümüzde Sinemanın Zorluğu

Atallah, özellikle İsrail-Filistin çatışmasında sinemanın önemine dikkat çekerek, "Filistin'de sinema filmi çekmemiz şu an çok zor. Normal yaşamak bile çok zorken, Filistinliler olarak ülkemizde bir yerden bir yere gitmek de zor. Bu sorunlarla her gün yüz yüzeyiz. Sinema, Filistin'de yaşananların aynası. Hangi türde film yaparsanız yapın, işgalden bahsetmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Atallah, son günlerdeki gelişmelerin etkisini vurgulayarak, "Filistin'de film yapmak özellikle 7 Ekim 2023'ten sonra imkansız hale geldi. Bu savaştan sonra film yapımcıları olarak çok ciddi şartlara maruz kaldık." diye ekledi.

Filmemnin Desteklenmesi ve Evrensel Dayanışma

Finansmanın genelde Batı'ya bağlı olduğuna dikkat çeken Atallah, "Filistin bayrağını bazı Avrupa ülkelerinde kaldırmak, yükseltmek bile bir suç kabul ediliyor. Filistin’i anlatan filmlerin desteklenmesi söz konusu olabilir mi?" dedi. Gazze'deki olayları aktarmak istediklerinde, haberlerde yer almayan gerçekleri gözler önüne sermek hedefinde olduklarının altını çizdi.

Filistinlilere yönelik evrensel dayanışma hareketinin moral kaynağı olduğunu belirten Atallah, sinemanın bu mücadeledeki rolünü vurguladı.

Sıfır Noktasından Filmi Üzerine Bilgiler

Sıfır Noktasından filmi, Gazze'de soykırım devam ederken 22 genç sinemacı tarafından çekilen kısa filmlerden oluşmaktadır. Yönetmen Rashed Masharawi tarafından yapımcılığı üstlenilen film, 5. Amman Uluslararası Film Festivali'nde prömiyerini gerçekleştirdi ve 49. Toronto Uluslararası Film Festivali'nde Kuzey Amerika prömiyerini yaptı. Film, 97. Akademi Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Film kategorisinde Filistin'in aday adayı olarak yer aldı.

Filmde katkısı bulunan yönetmenler arasında Aws Al-Banna, Ahmed Al-Danf, Basil Al-Maqousi gibi isimler yer almaktadır.

Hanna Atallah Hakkında

Berlin ve Kudüs'te yaşayan Hanna Atallah, Filmlab Palestine'in kurucusu ve yönetmeni, Palestine Cinema Days Film Festivali'nin yöneticisi ve August Films'in kurucu ortağı olarak tanınmaktadır. Atallah, Filistin film endüstrisinin gelişimi ve yeni sinematik seslerin desteklenmesi konusundaki çalışmalarıyla dikkat çekmektedir. Son projeleri arasında Laila Abbas'ın "Thank You for Banking with Us" ve Maha Haj'ın "Upshot" filmleri bulunmaktadır.

Filistin sinemasının önemli isimlerinden Hanna Atallah (ortada) 15 Temmuz Haftası etkinlikleri kapsamında "Filistin Direniş Sineması" başlıklı söyleşide konuştu.

