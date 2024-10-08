Harran Üniversitesi Cinsel İstismar İddialarını Ciddiyetle Araştırıyor

Harran Üniversitesinden Cinsel İstismar İddialarına Yanıt

Harran Üniversitesi, bazı yüksek lisans öğrencilerinin cinsel istismara uğradığı ve fuhşa zorlandığı yönündeki iddialara ilişkin bir soruşturma komisyonu oluşturdu. Üniversitenin rektörlüğünden yapılan açıklamada, bu iddiaların ciddiyetle ele alındığı vurgulandı.

Karalama Kampanyası İddiası

Açıklamada, bazı basın ve sosyal medya kanallarında üniversitenin hakkında yer alan asılsız ve mesnetsiz iddiaların, özellikle boşanma aşamasındaki bir personelin özel hayatına dayandırıldığı ifade edildi. Rektörlük, iddiaların kaynağının bu şahısla ilgili karşılıklı suçlamalardan kaynaklandığını belirtti.

Soruşturma Süreci

Üniversitenin, iddiaların rektörlüğüne ulaşmasının ardından derhal soruşturma komisyonu kurarak durumu değerlendirdiği yinelendi. Soruşturmanın gizliliği nedeniyle kamuoyuna detaylı paylaşımda bulunulmadığı; ancak sürecin tamamlanmasının ardından gerekli bilgilendirmelerin yapılacağı vurgulandı.

Yalan Haberlere Karşı Hukuki Adımlar

Son olarak, Harran Üniversitesi, kurumsal yapısını hedef alan karalama kampanyasına katılan sosyal medya hesapları ve haber organları ile ilgili yasal girişimlerde bulunma niyetinde olduğunu açıkladı. Rektörlük, üniversiteyle ilgili yürütülen asılsız tartışmalara itibar edilmemesi konusunda kamuoyuna önemli bir çağrıda bulundu.