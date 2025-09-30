Harris: Trump'ın 20 Maddelik Gazze Planı İki Devletli Çözüme Katkı Sağlar

İrlanda Başbakan Yardımcısı Simon Harris'ten Trump'ın Gazze Planına Destek

Planın iki devletli çözüme katkı sağlayacağı vurgulandı

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Harris, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze planı'nı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Harris yaptığı yazılı açıklamada birçok Arap ülkesinin Trump'la işbirliği yaparak geleceğe dönük bir yol bulmak için çaba gösterdiğine işaret etti.

"Artık silahların susması, esirlerin salıverilmesi ve acil ihtiyaç olan insani yardımların Gazze'ye girmesi için bir şans var. İki devletli çözüm, İsrailli ve Filistinliler için barış ve güvenlik sunuyor. Bu plan, iki devletli çözümü gerçekleştirmeye katkı sunacak."

Harris, İsrail'in Gazze saldırılarının uzun süredir acıya ve ölüme sebep olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:

"Arap ülkeleri ve Müslüman ülkelerin bu plana desteğini memnuniyetle karşılıyorum. Hamas'ı bu teklifi kabul etmeye çağırıyorum. Şimdi herkesin kalıcı barışı getirmek için tüm etkisini kullanma zamanı."