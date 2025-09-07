Hartlap Karakucak Güreş Festivali Kahramanmaraş’ta — Başpehlivan Mustafa Nejedi

Uluslararası Hartlap Karakucak Güreş Festivali Kahramanmaraş'ta gerçekleştirildi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, Uluslararası Hartlap Karakucak Güreş Festivali coşkuyla düzenlendi. Hartlap Mahallesi'nde yapılan etkinlikte kıyasıya mücadeleler izlendi ve turnuva büyük ilgi gördü.

Müsabakalar ve dereceye girenler

Festivalde yapılan güreş müsabakalarında İranlı güreşçi Mustafa Nejedi başpehlivanlığı kazandı. İkinciliği Mehmet Emin Demir elde ederken, Mustafa Demir ve İranlı Abolfazl Hajivende üçüncülüğü paylaştı.

Katılım ve organizasyon

Etkinlik, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Onikişubat Belediyesi tarafından Hartlap Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Organizasyona İran ve Gürcistanın yanı sıra Türkiye'nin 28 ilinden 565 sporcu katıldı.

Yetkililerin değerlendirmeleri

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Asbaşkanı Mehmet Emin Bay, Kahramanmaraş'ın geleneksel güreşlerin uluslararası platformda da yapılabileceğini gösterdiğini vurguladı. Bay, ata sporu güreşin gelişmesi ve yaygınlaşması için verilen desteğin önemine dikkat çekti ve geçmişte emek sarf eden güreşçilerin tanınması gerektiğini belirtti.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ise Kahramanmaraş'ın güreş sporunda önde gelen şehirlerden biri olduğunu, ilçede güreşe ve şampiyonalara önem verdiklerini, sporcuların hem misafirperverliği hem de güreşe olan tutkuyu dünyaya göstereceğini söyledi.

Ödül töreni ve katılımcılar

Dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Etkinliğe, Yeni Yol Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Beşen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ile çok sayıda ilgili katıldı.

