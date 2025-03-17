Harvard Üniversitesi, 200 Bin Doların Altındaki Ailelerden Öğrenim Ücreti Almıyor

ABD'nin önde gelen kurumlarından Harvard Üniversitesi, yıllık geliri 200 bin doların altında olan ailelerden öğrenim ücreti talep etmeyeceğini duyurdu. Bu karar, Amerikalı orta sınıf ailelerin çocuklarına üniversite eğitimini daha ulaşılabilir hale getirme amacı taşıyor.

Harvard yönetiminin resmi web sitesinden yapılan açıklamaya göre, yıllık geliri 100 bin doların altında olan öğrenciler için, öğrenim ücretinin yanı sıra konaklama, ulaşım, yemek ve sağlık sigortası giderleri de karşılanacak. Bu yenilikçi politika, 2025-2026 eğitim öğretim döneminden itibaren geçerli olmaya başlayacak.

Harvard Üniversitesi Rektörü Alan Garber, bu kararın, okulun maddi açıdan daha fazla öğrenciye ulaşabilmesini sağlayacağını belirtti. Ayrıca, tüm öğrencilerin bakış açısını genişleteceğini ve entelektüel gelişimlerini destekleyeceğini vurguladı.

Yapılan açıklamada, bu adımın, ABD'li ailelerin yaklaşık %86'sının Harvard'ın sunduğu desteklerden faydalanmasına olanak tanıyacağı ifade edildi.