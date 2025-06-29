DOLAR
39,84 0%
EURO
46,74 0%
ALTIN
4.197,3 0%
BITCOIN
4.289.609,88 -0,44%

Hasan Dağı'nda Yaralanan Türk Kızılay Başkanı Sılay Helikopterle Kurtarıldı

Aksaray'da Hasan Dağı zirvesinde düşerek yaralanan Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Mehmet Sılay, helikopterle kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 02:45
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 02:45
Hasan Dağı'nda Yaralanan Türk Kızılay Başkanı Sılay Helikopterle Kurtarıldı

Aksaray'da bulunan Hasan Dağı'nda zirve tırmanışı sırasında düşerek yaralanan Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Mehmet Sılay, 76 yaşında, helikopterle kurtarıldı.

Sılay, tırmanış sırasında başından yaralandı. Olayın hemen ardından, Sılay ve beraberindeki 3 kişinin yerleri başarılı bir şekilde tespit edildi.

Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı askeri helikopterle Sılay ve yanındaki 3 kişi Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezine getirildi.

İlk müdahalenin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledilen Sılay ve arkadaşlarının sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alındı.

Ayrıca Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, hastaneye gelerek başarılı bir kurtarma operasyonunun ardından Sılay'ı ziyaret etti.

Aksaray'da Hasan Dağı'na zirve tırmanışı sırasında düşerek yaralanan Türk Kızılay Ankara Şube...

Aksaray'da Hasan Dağı'na zirve tırmanışı sırasında düşerek yaralanan Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Mehmet Sılay, helikopterle kurtarıldı.

İLGİLİ HABERLER

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

İzmir'de Emekçilere Gece Gece Yüzde 30 Zam

Karadeniz'de Denize Giriş Yasaklandı: Tatilciler Dikkat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bilecik'teki Orman Yangınında Zarar Gören Alanlar Dronla Görüntülendi
2
Çankırı'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Özel Harekat Kursiyerlerine Tören
3
Esenyurt'ta Bebek Bezi Deposunda Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
4
Tekirdağ'daki Lavanta Tarlaları Hafta Sonu Ziyaretçilerini Ağırlıyor
5
Fransa'da Dış Mekanlarda Sigara İçme Yasağı Resmi Hale Geldi
6
Bakan Yumaklı Sakarya'daki Orman Yangınlarını Değerlendirdi
7
Adana'da Eşi Tarafından Balkondan Atıldığı İddia Edilen Kadın Felç Kaldı

TOKİ'den Kiralık Ev Müjdesi: Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

Finansbank'tan Rekor Hamle: Günlük Para Çekme Limiti 50.000 TL!

Ankara'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Hafta Sonu Karar açıklandı

İzmir'de Emekçilere Gece Gece Yüzde 30 Zam

Karadeniz'de Denize Giriş Yasaklandı: Tatilciler Dikkat!

Yaz Ortasında Kar Yağışı Uyarısı: Meteoroloji'den Şaşırtan Açıklama

Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?