Hasan Dağı'nda Yaralanan Türk Kızılay Başkanı Sılay Helikopterle Kurtarıldı

Aksaray'da bulunan Hasan Dağı'nda zirve tırmanışı sırasında düşerek yaralanan Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Mehmet Sılay, 76 yaşında, helikopterle kurtarıldı.

Sılay, tırmanış sırasında başından yaralandı. Olayın hemen ardından, Sılay ve beraberindeki 3 kişinin yerleri başarılı bir şekilde tespit edildi.

Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı askeri helikopterle Sılay ve yanındaki 3 kişi Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezine getirildi.

İlk müdahalenin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledilen Sılay ve arkadaşlarının sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alındı.

Ayrıca Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, hastaneye gelerek başarılı bir kurtarma operasyonunun ardından Sılay'ı ziyaret etti.

Aksaray'da Hasan Dağı'na zirve tırmanışı sırasında düşerek yaralanan Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Mehmet Sılay, helikopterle kurtarıldı.