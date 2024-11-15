Hasan Kaçan'dan Yeni Mizah Projesi: 'Cukk!'

Karikatürist ve oyuncu Hasan Kaçan, yeni mizah projesi 'Cukk!' ile izleyicilerine kaliteli ve düşündürücü mizah sunmayı amaçlıyor. Projenin tanıtımı, Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştirildi.

Tanıtım Toplantısında Açıklamalar

Toplantı öncesinde AA muhabirine açıklamada bulunan Kaçan, yaklaşık bir buçuk aydır sosyal medya üzerinden deneme yayını yaptıklarını belirtti. Toplantının ardından projeyi daha geniş bir kitleye ulaştıracaklarını kaydeden Kaçan, 'cuk oturmak' ifadesinin önemine değindi. Bu ifade, sözün yerinde ve etkili bir şekilde kullanılmasını ifade ediyor.

Mizahın Derinliği

Kaçan, karikatürün birkaç çizgiyle derin anlamlar taşıyabileceğine dikkat çekerek, “Mizah tabii ki tebessümle birlikte olmalı ama içi dolu olmalı.” dedi. Son bir buçuk aylık pilot yayınlarında karikatürlerin büyük çoğunluğunun Gazze üzerine kurulduğunu ekledi.

Çizginin Yeri ve Önemi

Kaçan, mizahın sadece gülmekle sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, “Çizginin her zaman güldürmek zorunda olmadığını, bazen uyandırıcı etkileri de olabileceğini” vurguladı. Genç çizerlerin bu alanda çalıştığını ve onların da bir mecra aradığını ifade etti.

Kültürel Set ve Destekçiler

Toplantıda GENAR Başkanı İhsan Aktaş da söz alarak, projenin İnsanlık İçin Kayıt Altında İnisiyatifi ve Yeni Sanat Vakfı tarafından desteklendiğini aktardı. Aktaş, 'Umarız ki kültür dünyasına bir katkımız olur.' dedi.

Cukk! Projesinin Vizyonu

'Cukk!' platformunun, bu ülkenin kültürel ikliminin her bir renginden beslenerek kaliteli mizah üretmeyi hedeflediği belirtildi. Tanıtımda, 'Ne olduysa oldu! Biz buradayız.' sloganı yer aldı.

Projeye katkıda bulunan birçok isim de toplantıya katıldı. Naci el-Ali'nin ünlü karakteri Hanzala'nın çizimlerinin yer aldığı görseller, projenin derin sosyal meseleleri ele alma amacını yansıtıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.