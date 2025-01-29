Hasan Sert'in Eşi Nuray Sert Son Yolculuğuna Uğurlandı

Nuray Sert'in Vefatı Milli Bir Acıyı Beraberinde Getirdi

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Hasan Sert'in eşi Nuray Sert, Ankara'da düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze Töreni Detayları

Nuray Sert için Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde ikindi vakti cenaze merasimi gerçekleştirildi. Törende, Nuray Sert’in yakınları ve dostları bir araya gelerek acılarını paylaştı.

Katılımcılar Arasında Önemli İsimler Yer Aldı

Cenaze törenine; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Grup başkanvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Abdülhamit Gül ile eski Bakan İsmet Yılmaz katıldı.

Cenaze Defni

Nuray Sert’in cenazesi, düzenlenen cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi. Bu gün, birçok kişi için büyük bir kaybın acısının hissedildiği bir gün oldu.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Hasan Sert'in eşi Nuray Sert, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Hasan Sert'in eşi Nuray Sert, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.