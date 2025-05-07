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Hasankeyf Gençlik Kampı, 7 Bin 700 Genç Misafir Edecek

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Efendioğlu, Batman'daki Hasankeyf Gençlik Kampı'nda yıl sonuna kadar 7 bin 700 genci ağırlamayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 07.05.2025 23:01
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 23:01
Hasankeyf Gençlik Kampı, 7 Bin 700 Genç Misafir Edecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde bulunan Gençlik Kampı'nda gençlerle bir araya geldi. Yapılan müzik dinletisinin ardından gençlere hitap eden Efendioğlu, bu kampta misafir ettikleri ilk grup ile buluşmanın mutluluğunu paylaştı.

Batman'ın köklü medeniyetinin bir parçası olan bu gençlik kampının, gençlere hem eğlence hem de tarih ve kültür tanıtımı hazırlandığını vurgulayan Efendioğlu, "Bu kamp, Hasankeyf ilçemize büyük katma değer sağlayacak. Yıl sonuna kadar 7 bin 700 genci burada misafir edeceğiz. Önümüzdeki yıl bu sayıyı artırmayı planlıyoruz," ifadelerini kullandı.

İlçeye gelecek gençlerin Batman'daki diğer gençlerle bir araya geleceğini dile getiren Efendioğlu, kampın resmi açılışının Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından kısa bir süre içinde yapılacağını da sözlerine ekledi.

ÜNİDES Projesi ile 3 Bin 400 Projeye Destek

Efendioğlu, daha sonra Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında üniversite öğrencileriyle buluşarak projeler hakkında bilgi verdi. Bu yıl ilk kez uygulanan program sayesinde 3 bin 400 projeye toplam 220 milyon lira destek verdiklerini belirten Efendioğlu, destek miktarının proje türüne göre 50 bin ile 100 bin lira arasında değiştiğini vurguladı.

Efendioğlu'na, Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk de eşlik etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, Batman'ın Hasankeyf...

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, Batman'ın Hasankeyf ilçesinde hizmet vermeye başlayan Gençlik Kampı'nda gençlerle buluştu. Hasankeyf Gençlik Kampı'nı ziyaret eden Efendioğlu, gençlerle sohbet etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, Batman'ın Hasankeyf...

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, Batman'ın Hasankeyf ilçesinde hizmet vermeye başlayan Gençlik Kampı'nda gençlerle buluştu. Hasankeyf Gençlik Kampı'nı ziyaret eden Efendioğlu, gençlerle sohbet etti.

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