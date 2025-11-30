Hasanlar Barajı'nda Sevindirici Artış: Düzce Ovası ve İstanbul'un Su Kaynağı İyileşiyor

Hasanlar Barajı, son yağışlarla doluluk oranını yüzde 70'in üzerine çıkardı; DSİ'nin kapasite artırma çalışmaları sürüyor, hedef yüzde 100 doluluk.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 10:30
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 10:30
Hasanlar Barajı, hem İstanbul'un su ihtiyacının bir kısmını karşılayan hem de Düzce Ovası'ndaki tarım arazilerine hayat veren önemli bir kaynak. Bölgede etkili olan yağışlarla birlikte baraj yeniden dolmaya başladı.

Geçtiğimiz yaz mevsiminde yaşanan kuraklık ve yağışsızlık nedeniyle barajın doluluk oranı yüzde 20 seviyelerine kadar gerilemişti. Ancak son yağışların ardından doluluk oranı yüzde 70'i geçti.

Kapasite artırma çalışmaları

Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, barajdaki su seviyesinin yükselmesiyle birlikte bölgedeki çalışmaları hızlandırdı. Barajın su tutma kapasitesini artırmak amacıyla başlatılan genişletme ve taş kırma faaliyetleri devam ediyor.

DSİ yetkilileri, yürütülen kapasite artırma çalışmaları ve kış aylarında beklenen yağışlarla birlikte barajdaki doluluk oranının önümüzdeki süreçte yüzde 100 seviyesini aşmasının öngörüldüğünü bildirdi.

