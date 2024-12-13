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Hastanelere Gebe Okulu Açma Zorunluluğu Getirildi

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, tıp merkezlerinde ve hastanelerde gebe okulu açılmasını zorunlu kılıyor.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 14:48
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 14:48
Hastanelere Gebe Okulu Açma Zorunluluğu Getirildi

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığı alanında faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarının, gebelik okulları açması zorunlu hale getirildi.

Gebe Okulları ve Yönetmelik Detayları

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Gebe Okulları ile Doğuma Yönelik Hizmetlerin Usul ve Esasları" başlıklı yönetmelik, hastaneler ve tıp merkezlerinde gebelik eğitimi verme standartlarını belirliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan bu düzenleme ile, Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler, üniversite hastaneleri ve özel tıp merkezlerinin, gebelik okulu kurmaları zorunlu kılındı.

Gebe Okulu Açma Şartları

Gebe okulu açmak isteyen sağlık kuruluşları, Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden başvuru yapacak. Başvurular, ilgili müdürlükler tarafından uzmanlardan oluşan komisyonlarla değerlendirilecek. Uygun görülen başvurulara tescil belgesi verilecek ve bu belge, sağlık kuruluşunun faaliyet izin belgesine işlenecek.

Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

Gebe okulları, gebelere doğum öncesi, doğuma hazırlık ve doğum sonrası süreçlere ilişkin eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunacak. Eğitimler, hem yüz yüze hem de çevrim içi formatta gerçekleştirilebilecek. Bu bağlamda, gebeliklerinin son üç ayında bulunan kadınlar için normal doğuma yönelik hizmete yönelik eğitim sağlanacak.

Sunulacak Hizmetlerin Kalitesi

Gebe okullarında, yalnızca sağlık mesleği mensupları, gebelere eğitim ve danışmanlık verebilecek. Bu alanlarda, diyetisyen, fizyoterapist ve psikolog gibi sağlık profesyonelleri de görev alabilecek. Ayrıca, eğitim ve uygulamalara ilişkin kayıtlar titizlikle tutulacak.

Güvenlik ve Mahremiyet

Hizmet sunumu, hasta hakları mevzuatı, tıbbi etik ve mesleki ilkelere uygun olarak gerçekleştirilecek. Gebe okulları, doğal ışık, yeterli havalandırma gibi gereksinimleri karşılarken; gizlilik temeline de saygı gösterecek şekilde tasarlanacak.

Denetimler ve Eğitimler

Gebe okullarında görevli personelin sürekli eğitim alması sağlanacak ve düzenli denetimler ile uygulanabilirlik kontrol edilecek. Uygunsuzluk durumunda gerekli yaptırımların uygulanacağı belirtiliyor.

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