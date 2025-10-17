Hatay Antakya'da 2 bin 30 Afet Konutu İnşası Sürüyor

Hatay Antakya'da 6 Şubat 2023 depremleri sonrası başlanan 2 bin 30 afet konutunun inşası Dikmece Mahallesi'nde sürüyor; cami, 5 dükkan ve altyapı çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 15:56
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 15:56
Çalışmalar ve yetkililerin değerlendirmeleri

Hatay'ın Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 2 bin 30 afet konutu inşası hızla devam ediyor.

Valiliğin, NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Dikmece Mahallesi'nde yer alan 6. bölge'deki farklı etaplarda sürdürülmekte olan çalışmalar kapsamında 2 bin 30 afet konutu inşa ediliyor.

Bölgede cami yapımı, 5 dükkan inşası ile altyapı ve çevre düzenlemesi çalışmaları da eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Vali Mustafa Masatlı, şantiye alanlarını gezerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve örnek dairelerde incelemelerde bulundu.

Açıklamada yer alan ifadelere göre Masatlı, vatandaşların modern, güvenli ve sosyal alanlarıyla yaşam kalitesi yüksek konutlara en kısa sürede kavuşabilmeleri için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 2 bin 30 afet konutunun inşası devam ediyor.

