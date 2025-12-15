Hatay Antakya'da 4.2'lik Deprem: Korku Dolu Kaçışlar Kamerada

Hatay’ın Antakya ilçesinde meydana gelen deprem, vatandaşların paniğe kapılarak dışarıya kaçmasına neden oldu. O anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Depremin şiddeti ve derinliği

AFAD verilerine göre saat 12.20 sıralarında Antakya’da 7 kilometre derinlikte 4.2 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Depremi hisseden vatandaşlar tedirginlik yaşadı. Deprem anında yaşanan sarsıntı bir kameraya yansırken, başka bir iş yerinde vatandaşların korku dolu kaçışı de görüntülendi.

İlk değerlendirme

İlk belirlemelere göre herhangi bir yıkım yaşanmadığı öğrenildi.

HATAY'IN ANTAKYA İLÇESİNDE YAŞANAN 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMİ HİSSEDEN VATANDAŞLARIN KORKU DOLU KAÇIŞLARI KAMERAYA YANSIDI.